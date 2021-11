Neu im Kino: „Eternals“ aus dem Marvel-Universum

Der neue Marvel-Film ist da: „Eternals“, mit dem die Studios eine neue Seite zeigen wollen. Was muss man über den Film wissen? Die titelgebenden „Ewigen“ sind unsterbliche Wesen, die auf die Erde geschickt wurden, um die Menschen vor den sogenannten Deviants zu schützen, bösen Kreaturen, die unseren Planeten seit Jahrtausenden terrorisieren.

Es schien keineswegs offensichtlich, dass sich die Regisseurin Chloé Zhao – nach „The Rider“ und dem Oscarerfolg „Nomadland“ noch die Heldin des Independent-Kinos – für ihren nächsten Film ausgerechnet einem Marvel-Projekt zuwenden würde. Zwar ist das Marvel-Universum flexibler als andere Konzerne, aber letztlich zählen hier ökonomische Erwartungen mehr als künstlerische Freiheit. Die Codes der Blockbusterpolitik dominieren und die in solchen Fällen übliche Floskel, die Regisseurin könne sich mit ihren Wünschen einbringen, dürfe etwas anderes liefern, gehört zum Einmaleins des Marketing. Man sollte sich also nichts schönreden: Es geht auch hier um die Perfektionierung einer Geldmaschine.

Tatsächlich weicht „Eternals“ von der üblichen Marvel-Formel ab. In Bezug auf das Drama und die Dunkelheit, die seine Figuren umgibt, ist dies der vielleicht ernsthafteste aller Marvel-Filme der letzten Jahre. Auf visueller Ebene ist „Eternals“ atemberaubend. Drehbuch und Handlung allerdings sind nicht wirklich rund, sodass immer wieder Erklärdialoge und Fließtexte aushelfen müssen, um den Überblick zu bewahren. Und die Laufzeit des Films strapaziert mit zwei Stunden und 36 Minuten die Nerven des schon von James Bond ermüdeten Publikums – auf manche Fans wirkt bereits der Titel wie eine Drohung.

„Eternals“ führt sein Publikum an eine neue Gruppe von Charakteren heran: Die titelgebenden Figuren, eine Gruppe Unsterblicher, werden in ihrem Ursprung vorgestellt. Diese vom Planeten Olympia stammenden menschenähnlichen Wesen sind so etwas wie Supersoldaten. Ihre einzige Aufgabe ist es, einen Planeten vor den Angriffen der bösen Deviants zu schützen, die die intelligente Rasse, die ihn bewohnt, auslöschen wollen – in diesem Fall die Erde. 6500 Jahre lang haben die Ewigen gekämpft, dann haben sie sich zurückgezogen, um unter uns zu leben.

Jetzt, 500 Jahre später, sind die Deviants zurück – und zwar stärker denn je! Die neue alte Bedrohung zwingt die Heldengruppe dazu, wieder zusammenzukommen, um ihr ein Ende zu bereiten. Das ist nicht so einfach, denn die zehn Unsterblichen müssen nicht nur zusammenfinden, sie führen auch – hört hört! – inzwischen völlig unterschiedliche Leben und möchten nicht mehr die Welt retten.

Die Chemie zwischen den Darstellern ist ein entscheidender Schlüssel zur Wirkung dieses Films: Altstars wie Angelina Jolie, Salma Hayek und Don Lee treffen auf die Stars einer neuen Generation wie etwa Gemma Chan oder Kumail Nanjiani. Hayek und Jolie bringen ihre legendäre Leinwandpräsenz in zwei wunderbar unaufdringlichen Auftritten zur Geltung. Bei Gemma Chan und Richard Madden funktioniert die Chemie fantastisch.

Die chinesische Regisseurin Zhao versucht mit ihrem Film, auf alle Figuren gleichermaßen einzugehen, aber dazu wären im Grunde zehn Teile nötig. Und selbst Superhelden können keine Drehbuchprobleme besiegen. Vor allem die sehr vielen Rückblenden, die von den Hängenden Gärten von Babylon über das zerstörte Hiroshima 1945 hin zu den Straßen des heutigen London reichen, sind langatmig. Auch eine komische Figur, die den Humoranteil im Film abdecken soll, ist allzu leicht erkennbar. So bleibt dies trotz all der tatsächlichen oder behaupteten Veränderungen in der Herangehensweise immer noch ein Film der Marvel-Studios, der im Guten wie im Schlechten Formeln folgt.

„Eternals“ ist dennoch ein sehenswerter Marvel-Film. Ob er ein großartiger ist, liegt im Auge des Betrachters. In vielerlei Hinsicht erinnert er an „Avengers: Age of Ultron“: ein Film, der seine eigene epische Geschichte erzählen muss, während er gleichzeitig alle kommenden Produktionen aus dem Marvel-Universum vorbereiten soll.

Glücklicherweise sind die Ac-tionszenen gut choreografiert, sodass jede Auseinandersetzung die Ungewissheit in sich trägt, wer verletzt werden könnte und wer nicht. Im Gegensatz zu früheren Marvel-Filmen behauptet „Eternals“ nicht, dass die Hauptfiguren unverwundbar sind, wodurch sich vieles gefährlicher anfühlt.

Chloé Zhao geht mit „Eternals“ Risiken ein, indem sie versucht, einen künstlerischen Ton anzuschlagen. Das ändert aber nichts daran, dass auch dies letztlich ein Film ist, der nach der allzu bekannten Marvel-Superheldenfilm-Formel funktioniert. Für diejenigen, die die Welle der Superheldenfilme der letzten Jahre nicht mögen, bietet dieser Kinofilm eine gute Gelegenheit, dem Genre noch einmal eine neue Chance zu geben.