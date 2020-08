Neu im Kino: „Die Rüden“

Die ersten Bilder sind rätselhaft: eine wüste Ebene, ein kegelförmiger Berg, Zwielicht über der Landschaft. Postapokalypse? Im Vordergrund ein Gebäude, vielleicht eine Ruine? Es folgt die Großaufnahme eines Fells, das keinem Tier zuzuordnen ist. Aber es atmet, lebt. Dann ein Duschkopf: Wasser ergießt sich auf eine Handvoll junger Männer.

In diesem assoziativen, neugierig machenden Stil geht es weiter: Nun sehen wir große Hunde in Käfigen, denen Maulkörbe angelegt werden. Mitunter ist das Bild durch Zeitlupe verlangsamt, auch mal leicht überbelichtet. So etwas sieht man in deutschen Filmen so gut wie nie. Allein dieser entfesselte Anfang ist Grund genug, sich diesen Film anzusehen. Atemberaubend.

Es ist offensichtlich, dass Regisseurin Connie Walther für diesen Anfang sehr bewusst Einstellungen gewählt hat, die im Zuschauer einen Raum öffnen für Fantasien. Ist das Dokumentation oder Fiktion?

Erst nach knapp sieben Minuten wird alles etwas klarer: Zwei Frauen und ein Mann blicken von einer Art Kommandozentrale in eine Arena. Die drei sprechen darüber, wie gut es sei, „dass die jungen Männer mal was Sinnvolles tun“ wie „schwierige Hunde zu trainieren“. Einer der Frauen, offenbar Leiterin des Programms namens Lu, werden Akten über vier junge Männer vorgelegt, Hunde und Menschen werden zusammengebracht. Schnell ist klar, dass der Titel sich auch auf die jungen Männer bezieht. Das sind zu langen Haftstrafen verurteilte Gewalttäter mit hohem Aggressionspotenzial. Die Hunde werden zum Spiegel der Menschen, aber auch umgekehrt.

„Die Rüden“ ist schwierig einzuordnen: Denn einerseits ist dies der seltene Fall eines deutschen Science-Fiction-Films, angesiedelt in der unklar dystopischen Wirklichkeit eines zukünftigen, durch Überwachung und Strafe zusammengehaltenen Disziplinarregimes. Zugleich ist dies aber auch der Versuch, mit semi-dokumentarischen Mitteln das Therapieprogramm der Hundetrainerin Nadin Matthews, die in der Rolle der Lu sich selbst spielt, zu illustrieren.

Das übergreifende Thema ist die zurzeit viel beschworene „Toxische Männlichkeit“. Aber dieser Begriff ist vor allem simplifizierend und vorurteilsbehaftet – so ähnlich wie die Gleichsetzung junger Männer mit zu erziehenden Tieren. Dies wirft moralisch wie sachlich mehr Fragen auf, als dieser Film zu beantworten versucht.

So ist „Die Rüden“ im Ergebnis kein einfacher, aber ein unbedingt sehenswerter Film, der durch seinen Formwillen aus dem sozialrealistischen Einerlei des deutschen Kinos ebenso heraussticht wie durch seinen Mut zur kalten Schönheit und zum Verzicht auf Antworten, die es dem Publikum allzu bequem machen.