Neu im Kino: Die erste deutsche Lassie

Auf einer Wiese bei Schmalegg hat ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag die Folie von 31 Siloballen aufgeschnitten.

Weil er das darin enthaltene Gras nun nicht mehr verwenden kann, hat Anton Lehner dadurch Futter für seine Kühe verloren. Er hofft, dass der Täter gefasst wird und hat eine Belohnung ausgelobt.

„Die Siloballen standen auf unserer Wiese an der Straße“, sagt Anton Lehner. Am Montagabend sei noch alles in Ordnung gewesen.