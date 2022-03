Neu im Kino: „Das Ereignis“, Film über eine verbotene Abtreibung

Anne (Anamaria Vartolomei) träumt davon, Schriftstellerin zu werden. Auch sonst trifft sie „Das Ereignis“ im denkbar ungünstigsten Moment, nämlich ausgerechnet, als die Studentin kurz vor Abschluss ihres Literaturstudiums und vor einer vielversprechenden akademischen Karriere steht. Dieses titelgebende Ereignis ist mit das Schlimmste, was einer jungen, unverheirateten Frau im Frankreich des Jahres 1963, als es die Pille noch nicht gab, passieren kann: ungewollt schwanger zu sein.

Verzweifelt versucht Anne, das Kind nicht bekommen zu müssen. Aber die Möglichkeiten einer Abtreibung sind eng begrenzt, legal ist keine, vielmehr droht Gefängnis. Diejenigen, die ihr helfen könnten und denen sie sich anvertrauen kann, lassen sie oft genug im Stich. Am tragfähigsten ist noch die Solidarität der gleichaltrigen Freundinnen untereinander. Weder der Versuch, sich selbst mit fragwürdigen Hausmitteln von der Not zu befreien, noch der – strafrechtlich hochgefährliche – Besuch bei einer Engelmacherin helfen. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Immer wieder verzweifelt Anne am Puritanismus und an der Kälte der Gesellschaft.

Die Zuschauer lernen Anne erst in ihrem normalen Alltag kennen. Das ist wichtig, um zu begreifen, was mit ihr geschieht. Weil ihre Notlage nun plötzlich alles bestimmt und jede Sekunde in Annes Leben präsent ist, muss sich bewähren, was ihr Leben sonst ausmacht: ihre Freunde, ihr Studium, ihre literarischen Vorlieben, ihre Familie, ihr Geschmack.

Regisseurin Audrey Diwan vermeidet Psychologisierungen und zeitgeisttypische Melodramatik. Weder ist ihre Hauptfigur Opfer von Gewalt noch ein Opfer irgendeiner besonders leidenschaftlichen Liebe. Sie war nicht leichtsinnig, es war kein unbedarftes „erstes Mal“. Keineswegs lebt sie besonders ausschweifend oder verantwortungslos. Sondern „es“ ist einfach passiert.

Was wir erfahren ist, dass Anne eine Intellektuelle ist, in ihren Vorlieben und Interessen eine für die 1960er-Jahre sehr typische junge Frau, Leserin von Sartre, Beauvoir, Aragon und Kafka. Ihre Gegenwart begreift sie als Zeit der Befreiung, als Epoche des Aufbruchs. Sie will nicht sein wie ihre Eltern, obwohl sie diese liebt.

Sie will dem Milieu ihrer Herkunft entfliehen. Bildung und Wissenschaft und Kunst geben den Weg vor. Annes Eltern haben eine kleine Gastwirtschaft in der Provinz, sie lieben und unterstützen die Tochter, aber deren aktuelle Notlage überfordert ihr Verständnis. Sie können ihr nicht wirklich helfen.

Das Frauenbild im Film unterscheidet sich von dem damals gängigen: Es ist weniger konservativ, die Frau ist nicht nur Mutter, sondern zuallererst ein selbstbestimmter Mensch. Sie versteht das Muttersein nicht als die einzige Möglichkeit der Erfüllung, sondern als eine von mehreren Möglichkeiten und in Annes Fall als Bedrohung.

Im Unterschied zu diversen anderen Abtreibungsdramen, mit denen das Autorenkino der letzten 15 Jahre regelmäßig Furore gemacht hat, geht es hier tatsächlich um die Notlage der Frau. Und um nichts sonst.

Diwans Film basiert auf der zum Teil autobiografischen Vorlage „L’événement“ („Das Ereignis“) von der französischen Bestsellerautorin Annie Ernaux. Ihr und Diwan geht es um das Recht der Frau, selbst zu entscheiden, ob sie ihr Kind behalten will. Heute ist dieses Recht in den meisten Ländern unangefochten, aber der Film soll daran erinnern, wie viel weniger frei Frauen damals noch waren: Sie konnten nicht über ihren eigenen Körper verfügen.

Es ist ein sehr starker Film, dessen Wirkung sich erst nach einigen Tagen ganz entfaltet. Zu verdanken ist diese Wirkung auch Anamaria Vartolomeis Auftritt in der Hauptrolle. Alles ist auf sie konzentriert, aber auch die Nebenrollen sind hervorragend besetzt. Der Film wurde bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.

Inszeniert hat Audrey Diwan das Ganze zwingend und gradlinig, aber nie ins Reportagehafte abgleitend. Die Kamera bleibt der Hauptfigur immer nahe. Sie fängt ihren Blick ein, arbeitet dabei geschickt mit Unschärfen. Zudem hat Diwan mit den Mitteln des klassischen Kinos gedreht, 16mm und 4:3-Format. Dieses Format sowie Kostüme, die Musik, kleine Details des Setdesigns bringen uns ins Zeitalter der früheren 1960er-Jahre zurück.

Das sind einmal jene unvergleichlichen und bezaubernd leichten und befreienden Filme der Nouvelle Vague von Truffaut und Godard und anderen. Aber das 4:3-Format ist eben auch enger als das heute gewohnte 16:8. Es steht nicht nur für Konzentration, sondern auch für die Enge einer Zeit und die Enge eines Blicks auf die Welt.