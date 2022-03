Neu im Kino: „Come on, come on“

Der „Joker“ kann auch ganz sanft lächeln: In seinem neuen Film zeigt Joaquin Phoenix wieder einmal, warum er zu den vielseitigsten Schauspielern in Hollywood zählt. Nach dem Oscargewinn für seine beängstigende Rolle als Superschurke im „Batman“-Universum ist „Come on, Come on“ als kleines, aber fein beobachtetes Stück Alltagskino ein denkbar großer Kontrast. Dafür garantiert Regisseur und Drehbuchautor Mike Mills, der schon mit seinem letzten Werk, dem oscarnominierten „Jahrhundertfrauen“, pointiert alltägliches Freud und Leid zwischen einer alleinerziehenden Mutter und ihrem Sohn seziert hat.

In seinem neuen Film steht nun eine Familienfigur im Mittelpunkt, die ansonsten auf der Leinwand meist allenfalls für eine Nebenrolle gut ist: die des Onkels. Phoenix spielt Johnny, einen New Yorker Radiomoderator. Mit Kindern hat dieser derzeit ziemlich viel zu tun, allerdings beruflich: Für ein großangelegtes Projekt befragt er junge Menschen in mehreren amerikanischen Städten zu ihren Sorgen und Hoffnungen, ihren Wünschen und Erwartungen an die Zukunft, dem Verhältnis zu Eltern und Geschwistern.

Sein eigenes Privat- und Familienleben scheint dagegen weitgehend zum Erliegen gekommen zu sein. Eine langjährige Beziehung ist offenbar in die Brüche gegangen und das Verhältnis zu seiner Schwester Viv (Gaby Hofman) hat sich stark abgekühlt. Beide waren sich beim Umgang mit der inzwischen verstorbenen, dementen Mutter in deren letzten Jahren schwer in die Haare gekommen. Wie so oft waren dabei auch alte Wunden im Verhältnis zu den Eltern und zueinander aufgebrochen, wobei vieles in dem Film nur angedeutet wird, was aber dennoch ein recht klares Bild der geschwisterlichen Dynamik zeichnet.

Nun sind die beiden aber wieder in Kontakt, denn Liv steht vor einer weiteren Herausforderung: Ihr Mann Paul (Scoot McNairy) ist zwar bereits zu Hause aus- und in eine andere Stadt gezogen, hat aber offensichtliche psychische Probleme und benötigt ihre Hilfe. Während sie zu ihm reist, soll Johnny sich um den neunjährigen Sohn Jesse (Woody Norman) kümmern. Doch wie man schon erwarten kann, wird aus der kurzzeitig anberaumten geschwisterlichen Hilfe ein längerer Einsatz.

Ein älterer einsamer Mann muss sich mit einem kleinen Jungen auseinandersetzen – da leuchten schnell sämtliche Wohlfühlfilm-Signale auf. Doch dieser Jesse ist beileibe kein „kleiner Lord“ sondern ein höchst eigenwilliges Kind. Mills schafft es, die Beziehung der beiden weitgehend klischeefrei zu zeigen.

Großes Drama sollte man nicht erwarten, allerdings gelingt es „Come on, Come on“ überzeugend, auch die Perspektive des Kindes zu vermitteln. Und aus dieser ist die Welt weitgehend aus den Fugen geraten: Der Vater nicht mehr da und vor unklarem Schicksal, die Mutter voller Sorgen, der Onkel zwar recht gutmütig, aber letztlich doch ein Fremder. Offen spricht Jesse solche Themen nicht an, sondern hat sich wohl zur Bewältigung einige Ticks zugelegt, etwa ein Szenario, bei dem er wie ein Waisenkind behandelt werden will. Manchmal macht er aber auch einfach nur Unfug und verhält sich aus Erwachsenensicht irrational – wie es bei Neunjährigen ja tatsächlich gelegentlich vorkommen soll. Diese Facetten sind wichtig, um die altkluge Seite des Jungen auszubalancieren, bei der er seinen Onkel mit Fragen löchert und dabei mehr als einmal in Verlegenheit bringt.

Da sich der Einsatz von Vic verlängert, nimmt John seinen Neffen zunächst mit von Los Angeles ins heimische New York, später auch nach New Orleans, während die Mutter über das Telefon gelegentlich Erziehungstipps gibt oder die Unstimmigkeiten zwischen den beiden schlichtet. Gerade aus diesen Momenten ergeben sich auch einige humorvolle Szenen, eine reine Komödie ist der Film aber nicht. Im Kern geht es um das Zuhören und die Suche nach gegenseitigem Verständnis. Dass man an den oberflächlich gesehen teils recht banalen Problemen des Onkel-Neffen-Gespanns Anteil nimmt, ist vor allem auf die überzeugende Chemie der Darsteller zurückzuführen. Phoenix agiert auf gewohnt hohem Niveau, aber an seiner Seite erweist sich der junge Woody Norman als absolute Entdeckung.

Bildlich erzählt wird die Geschichte in einem sanften Schwarz-Weiß, so als wollte Regisseur Mills sagen: Auch wenn sie im Hier und Jetzt mit Mobiltelefonen und Problemen der Gegenwart spielt, sind solche Herausforderungen in der Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern doch weitgehend zeitlos. Und dass Letztere beileibe auch nicht immer auf alles eine Antwort wissen, wird durch die immer wieder eingespielten Antworten der jungen Interviewgäste belegt – denn die steuern zahlreiche bedenkenswerte Perspektiven und Erkenntnisse bei.