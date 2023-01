Neu bei Netflix: „Kaleidoscope“

Nichtserielles Erzählen ist bei Filmen und Serien schon länger in Mode: Zeitstränge laufen parallel ab oder es wird in der Handlung munter vor- und zurückgesprungen. Vor allem Quentin Tarantino hat mit Filmen wie „Pulp Fiction“ oder „Reservoir Dogs“ wesentlich zur Beliebtheit dieses Ansatzes beigetragen. Christopher Nolans großartiger Thriller „Memento“ erzählt seine Geschichte gar parallel vorwärts und rückwärts. Als er seinerzeit auf DVD erschien, bot diese als besondere beliebte Option an, die Szenen in chronologischer Reihenfolge abzuspielen.

Das ist gut 20 Jahre her und wir sind mittlerweile im Streamingzeitalter angekommen. Der zuletzt etwas strauchelnde Anbieter Netflix ist stets daran interessiert, dass seine Produktionen in aller Munde sind und präsentiert daher pünktlich zum Jahresanfang eine originelle Idee: Die acht Folgen der Serie „Kaleidoscope“ lassen sich prinzipiell in beliebiger Reihenfolge abspielen, woraus sich jeweils ein eigenständiges Erleben der Geschichte zusammenfügt.

Dies ergibt dann 40.320 mögliche Kombinationen der dem Titel entsprechend farbkodierten Episoden. Folgt man der Empfehlung von Netflix und hebt sich die Folge „Weiß“ bis zum Finale auf, bleiben immer noch stattliche 5040 Möglichkeiten. Nach dem im kurzen Intro „Schwarz“, das nicht mitgezählt wird, das Prinzip erklärt wird, kann man also frei kombinieren, wie man sich dem Geschehen nähert.

Ähnlich wie etwa bei „Reservoir Dogs“ steht im Mittelpunkt des Geschehens ein Raubüberfall, bei dem sehr unterschiedliche Charaktere mit jeweils eigenen Motivationen zusammenarbeiten und bei dem einiges schiefläuft. Zur Orientierung bietet Netflix jeweils eine Zeitangabe: „Weiß“ ist der eigentliche Überfall, „Violett“ spielt 24 Jahre vorher, „Rosa“ sechs Monate danach und so weiter. Aufmerksamkeit ist mit diesem Prinzip natürlich garantiert und in den sozialen Medien wird schon eifrig über die ideale Reihenfolge diskutiert. Aber kann die Geschichte auch jenseits des Gimmicks der Inszenierung überzeugen?

Passend gewählt ist das im Englischen als „Heist“ (Raub) bekannte Genre auf alle Fälle, denn in der Regel gibt es hier neben dem eigentlichen Einsatz ein näher beleuchtetes Vorher und Nachher, zudem wechselnde Allianzen, oft auch gegenseitigen Verrat und überraschende Wendungen. Allzu sehr weicht „Kaleidoscope“ nicht von den Konventionen – manchmal auch Klischees – des Genres ab, überzeugt dafür aber mit einer Reihe guter Darsteller. Im Mittelpunkt steht Giancarlo Espositio als Leo Pap, der Anführer und Organisator des spektakulären Raubvorhabens.

Esposito wurde vor allem durch seine eindringliche Darbietung in der bahnbrechenden Serie „Breaking Bad“ bekannt, zuletzt aber etwas arg berechenbar als glatt-bedrohlicher Bösewicht in Serien wie „The Mandalorian“ oder „The Boys“ besetzt. In „Kaleidoscope“ kann er eine wesentlich größere Bandbreite an Emotionen und Charaktereigenschaften präsentieren, seine Figur hält nicht nur das Team, sondern auch die gesamte Erzählung zusammen. Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer spannender Figuren: Die Spanierin Paz Vega überzeugt als knallharte Anwältin und Waffenexpertin Ava, Niousha Noor als FBI-Agentin und Tati Gabrielle als Sicherheitsexpertin Hannah. Diese arbeitet für Roger Salas (Rufus Sewell), Eigentümer einer Sicherheitsfirma, die sich dafür rühmt, ihren Klienten einen unknackbaren Safe in einer hochkomplexen Bunkeranlage zu bieten. Und natürlich ist es genau der Inhalt dieses Tresors, auf den es die Räuberbande abgesehen hat …

„Kaleidoscope“ ist nicht das erste interaktive Angebot von Netflix. Vor vier Jahren konnten die Zuschauer etwa bei der „Black Mirror“-Episode „Bandersnatch“ an zahlreichen Punkten festlegen, wie die Hauptfigur handelt, was sich dann auf das weitere Geschehen auswirkte. So viel Einfluss hat der Zuschauer dieses Mal nicht, aber es ist doch faszinierend zu erleben, was für eine Bedeutung die Chronologie auf die Wahrnehmung der Geschichte und ihrer Charaktere hat. Vor allem wer das Genre mag und sich nicht daran stört, dass es teils deutlich blutiger als etwa bei „Ocean’s Eleven“ zugeht, kann hier für einige spannende Streamingstunden in die Farben des Kaleidoskops eintauchen.