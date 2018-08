Netflix zeigt lateinamerikanisches Drama

Von Schwäbische Zeitung

Ein über 100 Jahre altes Segelboot aus Holz ist am Freitagnachmittag im Bodensee vor Radolfzell untergegangen und auf den Grund gesunken. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, konnten sich der 58-jährige Bootseigner und seine Ehefrau rechtzeitig in Sicherheit bringen, das Sinken des Schiffes aber nicht verhindern.

Gegen 15.30 Uhr bemerkten die beiden Insassen, das Wasser in das Boot eintrat. Laut bisherigen Ermittlungen war während dem Segeln in einer leichten Welle der Kiel des 1914 gebauten Bootes gebrochen.