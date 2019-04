Nachruf: Hannelore Elsner

Die Nachricht für uns Nicht-Eingeweihte kam überraschend: Hannelore Elsner ist tot. Die Schauspielerin, die in ihrer über 60-jährigen Karriere in 200 Filmen mitgespielt hat, ist in einer Münchner Klinik ihrer Krebserkrankung erlegen. Sie wurde 76 Jahre alt.

Vor ein paar Wochen schickte die Agentur Bilder von Dreharbeiten zu „Lang lebe die Königin“. Hannelore Elsner verkörpert in dem TV-Film von Grimmepreisträger Richard Huber eine schwerkranke Frau, die nur durch eine Organspende gerettet werden kann. Doch die Schauspielerin konnte die Dreharbeiten nicht zu Ende bringen.

Dass es ihr schon seit längerem nicht gutgegangen sein muss, ist im Nachhinein auf den Fotos von der Premiere zu ihrem jüngsten Film „Kirschblüten und Dämonen“ zu sehen. In der Fortsetzung von „Kirschblüten-Hanami“ (2008) ließ Regisseurin Doris Dörrie die tote Trudi Angermeier alias Hannelore Elsner als Geist wiederkehren, um dem Sohn die Leviten zu lesen.

Viele Darstellerinnen beklagen, dass sie mit 40 schlagartig keine interessanten Angebote mehr bekämen. Für Hannelore Elsner traf das nicht zu. Im Gegenteil.

Schon mit 17 vor der Kamera

Die Karriere der schönen Oberbayerin begann früh. Sie hat schon als 17-Jährige (mit Freddy Quinn) vor der Kamera gestanden und dann mindestens zwei Filme pro Jahr gedreht. Überwiegend Seichtes im Stile von „Die Lümmel aus der ersten Bank“. Dabei spiegelt Elsners Filmografie nur den traurigen Zustand der deutschen Filmindustrie von den 1950er- bis in die 1970er-Jahre wider.

Die junge Frau aus Burghausen mit den schwarzen Haaren und den sinnlichen Lippen wurde wegen ihres Sexappeals besetzt, nicht wegen ihrer Schauspielkünste. „Ich behaupte, dass ich durch mein Hübschsein, wofür ich nichts konnte, viel zu wenig gute Rollen gekriegt habe,“ klagte Hannelore Elsner einmal in einem Gespräch mit Alice Schwarzer.

Die guten Angebote kommen spät

Eine erste Charakterrolle gaben ihr 1975 Alf Brustellin und Bernhard Sinkel in ihrem Drama „Berlinger“. Bei Edgar Reitz spielte sie die Frau des Schneiders von Ulm; in Brustellins Walser-Verfilmung „Der Sturz“ war sie Alissa Kristlein, in István Szabós „Der grüne Vogel“ die unglücklich liebende Krebsforscherin Renate Winter.

Doch dann lockte das Fernsehen. In der bayerischen Kultserie „Irgendwie und Sowieso“ war sie die Bardame Charly, und von 1994 bis 2006 stand sie als Kommissarin Lea Sommer vor der Kamera, insgesamt 66 mal. Zweimal ermittelte sie im „Tatort“. So wurde Hannelore Elsner neben Senta Berger und Iris Berben zum bekanntesten weiblichen Gesicht des deutschen Fernsehens.

Dann, mit fast 60 Jahren, kehrte sie im Jahr 2000 auf die große Leinwand zurück. In Oskar Roehlers „Die Unberührbare“ lieferte die Elsner eine bezwingende Studie einer ebenso kreativen wie zerstörerischen Persönlichkeit ab. Und wurde dafür gefeiert. In „Mein letzter Film“ von Oliver Hirschbiegel nach einem Buch von Bodo Kirchhoff porträtierte sie eine alternde Schauspielerin und bekam dafür 2003 den Deutschen Filmpreis.

Engagements bei den Kammerspielen

Natürlich hatte auch ihre Karriere am Theater begonnen. Ihre ersten Engagements führten sie nach der Schauspielausbildung in München an die legendären Kammerspiele. Doch dann hatte sie der Bühne den Rücken gekehrt. Nur einmal, 1996, gelang es dem flämischen Avantgarde-Regisseur Jan Fabre Hannelore Elsner zurückzuholen. Er schrieb ihr ein Stück auf den Leib, den 90-minütigen Monolog „Eine tot-normale Frau“. Die Produktion des Frankfurter Schauspiels war ein großer Erfolg und wurde zu zahlreichen Festivals eingeladen. In dem Text geht es um „den“ Mann und „die“ Frau, wie verschieden sie sind, um Begehren und Abstoßen.

Der wichtigste Mann in ihrem Leben sei ihr Sohn Dominik, hat Hannelore Elsner gesagt. Sie hat ihn allein aufgezogen, ohne seinen Vater Dieter Wedel. Es gab immer Männer in ihrem Leben. Aber das hat sie diskret behandelt, keine Klatschgeschichten. Seine Mutter sei eine starke und selbstsichere Frau, die wisse, was sie wolle, sagte ihr Sohn über sie. Dieses Bild hat Hannelore Elsner auch ihrem Publikum vermittelt.