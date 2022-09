Nach Tod der Queen großes Interesse an Sondersendungen

Zum Tode von Queen Elizabeth II.“ ab 21 Uhr dann noch 5,24 Millionen (19,7 Prozent).

RTL brachte vor dem Fußball ein viertelstündiges „News Spezial - Die Queen ist tot“ ab 20.15 Uhr und kam damit auf 3,16 Millionen Zuschauer (11,8 Prozent). Eine Sat.1-Sondersendung ab 20.15 Uhr holte 0,96 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm (3,6 Prozent).

Das „ZDF spezial: Trauer um Queen Elizabeth II.“ erreichte ab 19.30 Uhr im Schnitt 3,06 Millionen Zuseher (13,0 Prozent), am späteren Abend ab 22.20 Uhr hatte die ZDF-Sondersendung „Die Queen - Ein Leben für die Krone“ dann 2,72 Millionen Zuschauer (13,9 Prozent). „Maybrit Illner“ verschob sich auf 23 Uhr, „Markus Lanz“ gar auf 0.30 Uhr.

Die ARD-Doku „Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin“ hatte ab 22.50 Uhr 1,28 Millionen Zuschauer (12,0 Prozent).

Die 20-Uhr-„Tagesschau“ hatte allein im Ersten 6,42 Millionen Zuschauer (24,8 Prozent), die ARD-„Tagesthemen“ ab 22.15 Uhr 2,42 Millionen (11,8 Prozent). Das ZDF-„heute journal“ erreichte ab 21.45 Uhr 4,63 Millionen (19,3 Prozent). Die 19-Uhr-„heute“-Sendung im ZDF (3,34 Millionen/18,3 Prozent) und die 18.45-Uhr-Ausgabe von „RTL Aktuell“ (2,91 Millionen/17,1 Prozent) liefen noch vor der Blitzmeldung von 19.30 Uhr zum Tod der Queen.

Bei den regulär gelaufenen Primetimesendungen lag die ZDF-Komödie „Lehrer kann jeder!“ mit Christoph Maria Herbst als Quereinsteiger an einer Schule vorne (3,79 Millionen/14,2 Prozent), gefolgt von der ProSieben-Show „The Voice of Germany“ (1,81 Millionen/7,3 Prozent), Pierce Brosnan bei Vox in „James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag“ (1,21 Millionen/4,9 Prozent) sowie der Kabel-eins-Reportage „Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale“ (0,62 Millionen/2,4 Prozent) und der RTLzwei-Sozialreportage „Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt“ (0,51 Millionen/2,0 Prozent).

Der RTL-Fußball ab 21 Uhr - das Europa-League-Spiel SC Freiburg - Qarabag FK (2:1) - hatte in der ersten Halbzeit 3,27 Millionen Zuseher (12,4 Prozent) und in der zweiten ab 22 Uhr 3,21 Millionen (15,3 Prozent).

