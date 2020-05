Mutmacher in Corona-Zeiten

Eigentlich wären sie im Juni in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) beim Southside Festival aufgetreten: Tyler Joseph und Josh Dun von der US-amerikanischen Band Twenty One Pilots. Viele Fans hatten sich schon auf Songs wie „Stressed Out“, „Ride“ oder „Heathens“ gefreut. Doch aus dem Auftritt wird nichts.

Tyler Joseph und Josh Dun werden den Sommer anders verbringen als erhofft. Mit „Level of Concern“ haben sie einen Song aufgenommen, der Hoffnung in schwierigen Zeiten spenden soll. Für Frontmann Tyler ist es der erste Song, den er auf der elektrischen Gitarre geschrieben hat. Im zugehörigen Video spielen sich die beiden die Musik – wie es sich für Zeiten des Social Distancing gehört – immer wieder per USB-Stick im Briefumschlag zu. Und im zusammengeschnittenen Video sind dann auch Partnerinnen und Nachwuchs im Einsatz. Oftmals sonst kommt im Musikerleben die Familie ja zu kurz. Hier ist aber dargestellt, welchen Rückhalt Josh von seiner Verlobten Debby erfährt und welche Freude Tyler mit seiner Frau Jenna und Baby Rosie hat. Die Band wird einen Teil der Erlöse aus „Level of Concern” an Crew Nation spenden, einen weltweiten Hilfsfonds, von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Tour- und Venue-Crews finanziell unter die Arme greift. Auch Jimmy Fallon, der Gastgeber der „Tonight Show“, hat das Stück der Band in seiner Sendung untergebracht. Für das Southside 2021 ist die Band, anders als beispielsweise Deichkind, Seeed und Rise Against, (noch) nicht bestätigt.