Museum Villa Rot zeigt „Das Zeug zum Erinnern“

Jeder von uns besitzt Zeug aus alten Zeiten. Es sind Gegenstände, von denen man sich keinesfalls trennen will – warum auch immer. Was sagt unser Umgang mit diesen Objekten eigentlich über uns selbst aus? Was bleibt, wenn wir Dinge gebrauchen, teilen und weitergeben, sammeln, zeigen und verwahren? Die neue Ausstellung im Museum Villa Rot bei Laupheim widmet sich dieser identitätsstiftenden Verbindung zwischen Menschen und Objekten sowie den Potenzialen und Grenzen einer materiellen Gedächtniskultur. Unter dem Titel „Das Zeug zum Erinnern“ präsentiert die neue Kuratorin Sophie-Charlotte Opitz Arbeiten von zehn zeitgenössischen Kunstschaffenden, die uns herausfordern, berühren, zum Staunen bringen.

Es war einmal ein britischer Arbeiter. Tag für Tag, Jahr für Jahr bediente er in einer Fabrik in Jarrow, einem kleinen Städtchen im Nordwesten Englands, eine Maschine. Sein Sohn, der Fotokünstler Chris Harrison, kann sich noch gut daran erinnern, wie der Vater verschwitzt und verdreckt aus der Fabrik nach Hause kam. Wie er stets klobige Arbeitsschuhe mit Stahlkappen, eine rote Cordjacke und lederne Handschuhe trug. Und dass sein Dad immer nach getaner Arbeit einen Bärenhunger hatte. Harrison stellt sich in seinem Kunstwerk „Copper Horses“ (Kupferpferde/2013) die zutiefst persönliche Frage, was seine Beziehung zu seinem Vater ausmacht und wieso der Vater zu dem Menschen geworden ist, an den sich der Künstler aus seiner Kindheit erinnert. Im Zentrum steht besagte Maschine, die Harrison in all ihren Einzelteilen fotografiert hat. Begleitet werden diese Aufnahmen von aufgeschriebenen Erinnerungen und lebensgroßen Prints von Objekten, die Harrison an seinen Vater denken lassen: seine Arbeitskluft, sein Lieblingsessen ...

„Copper Horses“ hat im ersten Moment etwas Bizarres, ja fast schon Besessenes, aber je länger man die einzelnen Fotografien betrachtet, umso mehr berührt es einen. Darüber hinaus hat die Installation auch einen gesellschaftspolitischen Aspekt. Denn sie gibt einen Einblick in die Arbeiterkultur Englands nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch Cinzia Delnevos Videoinstallation blickt zurück auf alte Zeiten, als die Saisonarbeiterinnen den Risottoreis in Norditalien noch von Hand geerntet haben. Dabei lässt sie eine sogenannte Mondina zu Wort kommen.

Andere Künstlerinnen und Künstler in der Villa Rot setzen sich lieber mit der eigenen Person auseinander. So hat Barbara Iweins jedes Objekt aus ihrem Haushalt fotografiert und in der Villa Rot eine ganze Wand damit tapeziert. Da kommt man schon ins Staunen, was sie so alles besitzt. Und ehe man sich versieht, muss man an den eigenen Krimskrams denken, der sich daheim stapelt. Ganz ähnlich ist auch Johannes Gramm vorgegangen. Er zeigt 302 Dinge aus seinem Besitz und gibt zu jedem eine kurze Erklärung per Audiodatei, was ihn damit verbindet. Manches davon ist sehr persönlich, manches weckt beim Betrachter Erinnerungen an die eigene Kindheit. Etwa die Zuckerzange mit Rosengriff, die einst bei Oma auf dem Kaffeetisch nicht fehlen durfte oder der Messbecher, mit dem die Mutter früher die Zutaten für den Kuchen abmaß.

Dann wieder gibt es Werke auf dem Rundgang durchs Haus, die die Ästhetik der Abwesenheit nutzen, um sich dem Immateriellen zu nähern. Ihre Kunst fordert zu neuem Sehen auf. Bestes Beispiel dafür sind „Cases“ von Sinje Dillenkofer. Die Künstlerin fotografiert seit 2001 das Innenleben von historischen Behältnissen, wie etwa eine Besteckschatulle oder eine mit pinkfarbenem Seidenstoff ausgestattete Kiste für Weingläser. Hier steht die krasse Materialität der Wertschätzung im Vordergrund.

Eine neue Dimension angesichts des Ukraine-Konflikts erhält wiederum die Installation von Damian Heinisch. Unter dem Motto „Erde – Feuer –Wind – Wasser“ erzählt er die Geschichte seiner Familie. In der Villa Rot ist zum Thema „Erde“ das Tagebuch seines Großvaters in Form von Fotografien zu sehen – Seite für Seite. Der Mann wurde aus Schlesien in den russischen Teil der Ukraine verschleppt und starb in einem Arbeitslager an Erschöpfung. Wer sich Zeit zum Lesen nimmt, erfährt viel Belangloses, aber auch zutiefst Berührendes, wie etwa über den nagenden Hunger, unter dem der Großvater offensichtlich gelitten hat.

Was auffällt: Zwischen den einzelnen Positionen gibt es Parallelen, Ähnlichkeiten und Kontinuitäten, ebenso wie Weiterentwicklungen und Verwerfungen. Was alle Werke eint, ist ihre „Reflexion über uns – individuell wie auch gesellschaftlich – im Spiegel der materiellen Welt“, meint Kuratorin Opitz. So zeigt die Ausstellung auf, wie sehr unser Umgang mit Objekten vor allem etwas über uns selbst aussagt. Wir sind ergriffen, wenn wir ein altes Hochzeitsbild sehen, voller Freude, wenn wir Dinge aus unserer Kindheit entdecken und traurig, wenn wir von einem schweren Schicksal erfahren.

Was ein Bildhauer so alles sammelt

Wenn ein Künstler sammelt, macht das neugierig. Willi Siber ist ein solcher Künstler, der sammelt. Und zwar begeistert er sich für Positionen der Gegenwartskunst. Mit seiner Ausstellung „Is ja ’n Ding“ in der Kunsthalle der Villa Rot gewährt der Bildhauer nun einen Blick auf die Lieblingsstücke seiner Kollektion. Sämtliche Arbeiten befinden sich normalerweise in seinem Haus in Dietenwengen bei Biberach. Da sind etwa die beiden Gläser von Peter Dreher, die gegenüber dem Frühstückstisch in der Küche hängen, oder die großformatige, wellenförmige Zeichnung von Thomas Müller, die seit Kurzem den Flur schmückt. Dem gegenübergestellt sind neue eigene Werke, die frisch aus dem Atelier kommen – von der zerknitterten Landschaft bis zum Bodenobjekt. Willi Siber geht es in der von ihm kuratierten Ausstellung weder um chronologische noch thematische Zuordnungen. Die Auswahl ist rein subjektiv und alle Exponate haben einen persönlichen Bezug zum Künstler. Sprich, zu jedem Stück kann Willi Siber Interessantes erzählen. Deshalb wird es auch mehrere öffentliche Führungen mit dem Künstler geben. (amma)