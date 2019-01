Monster Truck kommen nach München

Monster Trucks, nein, das sind nicht die SUVs, deren Halter sich über zu kleine Parkplätze in Innenstädten beschweren. Monster Trucks würden SUVs genauso plattwalzen wie kleinere Karren – und damit wäre der Sound des kanadischen Quintetts, das sich nach den Ungetümen benannt hat, treffend beschrieben. Die Band aus Hamilton, Ontario, rockt auch auf ihrem dritten Studioalbum „True Rockers“ (Mascot Records) wieder alles in Grund und Boden, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Schon der Einstieg mit dem Quasi-Titelsong (mit Gastgesang von Twisted-Sisters-Fronter Dee Snider) ist ein Plädoyer fürs ehrliche Handgemachte und das kann in Zeiten, in denen harte Gitarrenmusik wieder mehr in popkulturellen Nischen stattfindet, durchaus als Kampfansage verstanden werden. Monster Truck scheren sich nicht um Trends, und was gerade in den hippen Blogs als neues Ding verkauft wird, dürfte den fünf Musikern egal sein. Stattdessen setzt sich hier der „Thundertruck“ in Bewegung, begleitet von retro-artigen Orgelklängen. Dabei sind Monster Truck zwar sehr direkt unterwegs, aber stumpf ist ihr Sound nicht. Da fügen sich in „Devil Don't Care“ Mundharmonika und Bluesrhythmen ins Bild und „Undone“ gemahnt an den Südstaatenrock von Lynyrd Skynyrd. Monster Truck sagen übrigens von sich, dass Deep Purple einer der Gründe sind, warum ihre Band existiert. Mit den Hardrock-Pionieren waren die Kanadier auch schon auf Tour – und wer den Sound von Deep Purple schätzt, kommt auch hier auf seine Kosten.

Live: 6. Mai, München, Backstage Werk; 7. Mai, Zürich, Dynamo. (dre)