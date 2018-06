Monster blicken auf die Hochfinanz

Eine Mischung aus Buddha und einem Tuareg-Krieger blickt von der Wand eines Sparkassengebäudes herab auf den tosenden Straßenverkehr, der von der Zentrale der Deutschen Bank durch die Häuserschluchten der Frankfurter Innenstadt heran rollt. Die Gestalt sitzt meditierend im Lotussitz.

„Ich spiele mit dem Gegensatz von Aggression und Meditation“, erklärt Alexandre Orion aus São Paulo. „Ich stelle dar, was gerade in meinem Land passiert.“ Er meint damit die Unruhen, die es in Brasilien im Gefolge des Fußball-Confed-Cups im vergangenen Juni gegeben hat. „Die Krawalle machen eine Pause, aber wir sind nach wie vor unzufrieden“, berichtet der Künstler. „Wir wollen ein funktionierendes Gesundheitssystem, eine gute Schulbildung.“

Die Schirn-Kunsthalle hat die brasilianische Graffiti-Kunst nach Frankfurt geholt. Die Kunsthalle lässt elf Künstler oder Künstlergruppen aus dem südamerikanischen Land Farbe in der Stadt verteilen. Ihre Kunst bildet einen Rahmen für die diesjährige Buchmesse vom 9. bis 13. Oktober – Brasilien ist in diesem Jahr der Ehrengast der Bücherschau. „Street-Art Brazil“ hat die Schirn diese Aktion getauft.

Ruß aus Auspuffrohren

Alexandre Orion thematisiert Missstände, die nicht allein für sein Heimatland gelten. Auch im nordafrikanischen Maghreb oder in Südostasien hätten die Menschen ähnliche Probleme, sagt er. „Es ist nicht nur notwendig zu kämpfen“, sagt der Mittdreißiger und streicht sich über seinen Vollbart. „Man muss auch überlegen, wofür man kämpft und wie man das tut.“ So sei sein meditierender Krieger zu verstehen.

Das Material, das Orion für sein Kunstwerk verwendet, ist Ruß aus den Auspuffen Abertausender Autos. Er hat ihn aus der Megastadt São Paulo mitgebracht, wo er ihn von den Wänden gewischt hat. In Frankfurt trägt er auf eine weiße Grundierung mit einem großen Pinsel die Verbrennungsrückstände auf. „Diese Hinterlassenschaften sind die Folge einer Lebenseinstellung, die viel mit Konsum zu tun hat“, sagt er. Autofahren, Sachen kaufen – all das erzeugt Müll. Er findet es wert, darüber nachzudenken, ob das wirklich immer sein müsse.

Auch die Arbeiten der anderen brasilianischen Straßenkünstler, die sich in Frankfurt präsentieren, sind meist dezidiert sozialkritisch. Die Kunstwerke haben nach Angaben der Schirn ihre Wurzeln in der Zeit der Militärdiktatur, die vor 28 Jahren endete. Graffiti waren und sind in Brasilien eine Form der politischen Meinungsäußerung und in den Metropolen des Landes allgegenwärtig. Die Szene ist groß und vielgestaltig. Die Brasilianer sehen Graffiti meist nicht als Schmiererei; sie sind als Teil der Kultur anerkannt.

Eine Kultur, die sich von der mitteleuropäischen unterscheidet. Ineinander verschlungen zieht sich zum Beispiel eine Kaskade von Gespenstern über den Asphalt an der Hauptwache. Der Künstler Herbert Baglione hat sie mit der Sprühdose dorthin gezaubert. Am Doppelturm der Deutschen Bank schaut ein quietschbunter Drache auf die Vertreter der Hochfinanz, die dort ein und aus gehen. Er ist eine Collage aus farbigen Buchstaben. Fefe Talavera hat sie an die Wand geklebt. „Ich habe Monster in mir“, erklärt die junge Frau mit den tätowierten Armen. Hass und Aggressionen seien ihre dunkle Seite. „Mit meiner Kunst bringe ich sie nach außen.“

„Motoboys“ riskieren ihr Leben

Ein paar Gehminuten von der Deutschen Bank entfernt ist die gesamte Front der Matthäuskirche verwandelt. Knalliges Gelb und tiefes Blau bilden einen scharfen Kontrast zu den grauen Wänden ringsum. Hier steht der Graffiti-Künstler Speto auf einer Hebebühne und bearbeitet mit seinen Spraydosen das Gemäuer. Auch er stammt aus São Paulo. „Ich habe etwas gesucht, das in dieser Stadt anders ist als im Rest der Welt“, erklärt er seine Arbeit. Er hat die „Motoboys“ gefunden – Motorradkuriere, die zu Hunderttausenden durch die Straßen der Metropole rasen. Sein Kunstwerk zeigt einen Motoboy – „Mortoboy“ nennt er ihn, nach dem portugiesischen Wort „Morto“ für „Tod“. Denn jeden Tag sterben durchschnittlich drei bis vier dieser Kuriere im Straßenverkehr. „Ich kritisiere, dass Menschen ihr Leben riskieren müssen, um Geld zu verdienen“, macht Speto deutlich. Über seine Figur setzt er das Bild eines Kirchturms. „Die Kirche steht für Vergebung“, erklärt er. „Wir dürfen Leute nicht verurteilen für das, was sie tun.“ Dann nimmt er wieder seine Spraydose und macht sich an die Arbeit.