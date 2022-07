„Monsieur Claude und sein großes Fest“ ist ein Feuerwerk der Vorurteile

Er hat es wirklich nicht leicht. Eigentlich möchte Claude Verneuil nur in Ruhe einen Kaffee in seinem Lieblings-Bistro trinken. Doch an jeder Ecke läuft ihm einer seiner nichtsnutzigen, maulheldenhaften Schwiegersöhne über den Weg. Das wäre für den konservativen Patriarchen Claude schon schlimm genug.

„Monsieur Claude und sein großes Fest“ hat Nachsicht mit dem alten weißen Mann

Doch noch viel schlimmer wird alles dadurch – das weiß das Publikum aus den ersten beiden Teilen der Filmreihe um „Monsieur Claude“ und seine Töchter –, dass alle vier Schwiegersöhne aus vier jeweils unterschiedlichen kulturellen Milieus stammen, die von der allgemeinen Vorstellung des „klassischen Frankreich“ denkbar weit entfernt sind: Ein Chinese, ein moslemischer Araber, ein Jude und ein Schwarzafrikaner. Auch ihre ganzen verschiedenen Feiertage, Zuckerfeste, Opferfeste und Sabbat und schließlich die Entscheidung des örtlichen Stadttheaters, dass ausgerechnet sein Schwiegersohn Charles in der nächsten Inszenierung den Jesus spielen soll: Ein schwarzer Jesus! Muss das sein? Was hat er nur dem lieben Gott getan, fragt sich Claude, dass nicht wenigstens einer seiner Schwiegersöhne weiße Hautfarbe hat und katholisch ist?

Mit solchen Fragen nimmt auch „Monsieur Claude und sein großes Fest“, der dritte Teil Geschichte von „Monsieur Claude“ und seinen Töchtern jene Perspektive ein, die man heute gern auf die „des alten weißen Mannes“ reduziert – die Haltung einer scheinbar weitgehend homogenen Mehrheitsgesellschaft, die in der fragmentierten Gegenwart der „Neuen Unübersichtlichkeit“ vermeintlich an Boden verliert und unter Druck gerät. Der Film erzählt aus deren Perspektive, mit einer gewissen Nachsicht und grundsätzlichem Wohlwollen für sie.

Claude Verneuil verkörpert das klassische, traditionelle Frankreich, das „France profonde“, das spätestens in den 1970er-Jahren zu Ende ging, und das hier nun auf das „moderne Frankreich“ trifft, das multikulturelle, bunte, aber auch von diversen gesellschaftlichen Verwerfungen, Orientierungsverlust und dem Clash der Zivilisationen erschütterte Frankreich.

Dem dritten Teil der „Monsieur Claude“-Reihe glücken nicht alle Witze

Die Verhältnisse sind seit der Hochzeit der vier Töchter vor acht Jahren (im ersten Film „Monsieur Claude und seine Töchter“, 2014) nicht besser geworden; die Integration in die Mehrheitsgesellschaft oder auch nur das parallele Zusammenleben verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, sind zumindest in diesem Filmuniversum nicht wesentlich vorangekommen.

Das ermöglicht den dritten Teil der Reihe, der vor allem um den bevorstehenden 40. Hochzeitstag von Claude (Christian Clavier) und seiner Frau Marie (Chantal Lauby) kreist, zu dem die vier Töchter eine Überraschungsparty mit der kompletten Familie, also auch den acht Schwiegereltern geplant haben. Schon bei der Auswahl des Festmenüs kommt es aber zu schweren kulturellen Verwerfungen.

Jeder bekommt hier sein Fett ab: Männer, Frauen, Chinesen, Schwarze, Araber, Juden. Und die moderne Malerei. Die politische Pointe dieses Settings liegt darin, dass der Film einigen Aufwand damit betreibt, dem Publikum klarzumachen: Das Denken in Vorurteilen ist keineswegs ausschließlich Weißen vorbehalten.

Zumindest in der Haltung dem Anderen gegenüber, sind alle gleich.Nicht alle Witze sind geglückt: Um richtig witzig zu sein, müsste der Film eher politisch unkorrekter werden, müsste seine Witze pointierter setzen.

„Monsieur Claude und sein großes Fest“ erinnert an die subversive Kraft des Kinos

Zum Beispiel jene Szenen, in denen sich der jüdische und der muslimische Schwiegersohn, die aus unerfindlichen, nur der Filmdramaturgie geschuldeten Gründen nebeneinander wohnen, sich in einen reichlich banalen – es geht um Äpfel die auf eine Petersilie fallen – Nachbarschaftsstreit verwickeln.

Der Jude baut daraufhin eine Mauer (wie die Israelis an der Grenze zur Westbank), der – übrigens algerischstämmige – Moslem buddelt einen Tunnel unter dieser Mauer durch (wie die Terroristen der Hamas). Wenn man so etwas vor dem Hintergrund der realen Bezüge schon witzig findet, dann müsste man es zeigen und nicht selbst ein bisschen vom eigenen Humor peinlich berührt wegschauen.

Zugleich erinnert dieser Film daran, dass Kino in seiner Geschichte immer beides gewesen ist: Realismus und Jahrmarkt. Neben moralisch korrekte Leinwand-Manifeste und Spaßbremsen-Kino gehört zu diesem Medium seit seinen Anfängen im Stummfilm-Slapstick auch das Spiel mit niederen Instinkte in uns allen, mit bewusst amoralischen Überschreitungen und Tabubrüchen.

Sie erst geben dem Kino seine subversive Kraft. Und tatsächlich respektiert der wieder von Philippe de Chauveron inszenierte „Monsieur Claude“ die traditionsbehaftete Generation seiner Hauptfigur, macht sich aber zugleich über die Haltung des Patriarchen lustig.

Handwerklich und stilistisch ist der Film ist viel besser, als die deutlich schwächere Fortsetzung 2019. Ein über weite Strecken gut gemachter, kurzweilig erzählter Film, eine in sich runde Mainstream-Komödie, die auch an der Kinokasse gut funktionieren dürfte. Damit ist dieser Film genau das, was das Kino gerade in Zeiten seiner schweren Post-Corona-Depression braucht. Ein Kassen-Booster.