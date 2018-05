Mit SZene zu Rockavaria

Seit mehr als 40 Jahren prägen Iron Maiden die Metalszene. Ihre bildgewaltigen und energiegeladenen Shows sind ein Live-Spektakel – kein Wunder, dass ihr Auftritt in Freiburg bereits ausverkauft ist. Auf dem Königsplatz in München erlebt das Rockavaria am zweiten Juni-Wochenende sein Comeback. Die Headliner Iron Maiden (Samstag, 9. Juni) und Die Toten Hosen (Sonntag, 10. Juni) spielen jeweils in voller Einzelshowlänge. Darüber hinaus haben sich für Samstag Arch Enemy, Killswitch Engage, Saltatio Mortis, Eluveitie, The Raven Age, Dragonforce, Monument, Tuxedo, Johnny Gallagher und Blaas of Glory angekündigt. Am Sonntag treten Limp Bizkit, Donots, Emil Bulls, Royal Republic, Turbobier, Rose Tattoo, Therapy?, Dog Eat Dog, Drunken Swallows und nochmals Blaas of Glory auf. Infos und Karten sind via www.rockavaria.de erhältlich – oder mit etwas Glück bei unserer Verlosung. Wer gewinnen möchte, schickt bis Sonntag, 27. Mai, unter dem Betreff „Rockavaria 2018“ eine E-Mail an szene@schwaebische.de. Name, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer nicht vergessen.