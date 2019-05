Mit SZene zu Dota

Bei Dota treffen einfallsreiche, teils geheimnisvolle, teils verspielte und tanzbare Arrangements auf ohrwurmige Melodien und raffinierte Harmonien. Dota gelingt der Spagat zwischen Pop und Songs in der Tradition von Hannes Wader, Konstantin Wecker und Reinhard Mey. Beim Deutschen Kleinkunstpreis hat sich Dota in der Sparte Chanson/Musik/Lied durchgesetzt. Viele Jahre war die Sängerin solo auf den Straßen Europas als „Die Kleingeldprinzessin“ unterwegs. Mittlerweile hat sie eine dreiköpfige Band um sich gruppiert. Im Zeughaus Lindau ist sie am 31. Mai, 20 Uhr, zu sehen.