Mit SZene zu den Foo Fighters

Seit mehr als zwanzig Jahren gehören die Foo Fighters zu den Konstanten im Rock-Business. Titel wie „Everlong“, „Learn to Fly“, „All My Life“, „Long Road to Ruin“, „Something from Nothing“ oder „The Pretender“ haben sich fest als Ohrwürmer in den Gehörgängen unzähliger Musikfans verankert.

Mit ihrem aktuellen Album „Concrete and Gold“ im Gepäck ist die Truppe im Juni in Europa auf Tour. Am Mittwoch, 13. Juni, treten Dave Grohl und seine Mannen im Stade de Suisse im Schweizer Basel auf. Karten sind im Vorverkauf erhältlich oder mit etwas Glück bei unserer Verlosung. Wer eine Karte gewinnen möchte, schickt unter dem Betreff „Foo Fighters“ bis 6. Mai eine E-Mail an szene@schwaebische.de. Name, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer nicht vergessen.