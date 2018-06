Mit Strawinsky-Choreografien von Marco Goecke und Edward Clug startet das Ballett Zürich in die neue Saison

Die Achse Stuttgart – Zürich schafft regen Austausch im Tanztheater: Aus Stuttgart kam Ballettdirektor Christian Spuck vor vier Jahren nach Zürich. Nun hat er auch den Stuttgarter Hauschoreografen Marco Goecke an der Limmat mit einer neuen, eigenwilligen Choreografie zu Strawinskys „Petruschka“ betraut. Als zweites Stück des Abends entfaltet „Sacre“ mit den rauschhaften Rhythmen von Strawinskys „Le Sacre du Printemps“ („Das Frühlingsopfer“) in der Choreografie des Rumänen Edward Clug seine faszinierende Wirkung. Der junge Venezolaner Domingo Hindoyan am Pult und die Philharmonia Zürich im Orchestergraben verwirklichen beide Partituren mit großer Eindringlichkeit und Farbenreichtum.

Gut 100 Jahre ist es her, dass Strawinskys Musik, die Ballets Russes unter der Direktion von Serge Diaghilev das Publikum in Paris ebenso begeisterten wie verstörten. Bei „Petruschka“ spiegelt sich in der flirrenden Beweglichkeit und Farbigkeit der Musik die bunte Szenerie eines Jahrmarkts mit einem Zauberer und drei Puppen, die von ihm zum Leben erweckt werden. Nun bringt Marco Goecke auf seiner leeren schwarzen Bühne natürlich keine Jahrmarktsgeschichte, die Musik gibt die Impulse für seine Fantasie und die seiner Tänzer. Dafür erzählen die Bewegungen, in denen Unterarme wie isoliert vom Rest des Körpers rotieren, Arme in weiten Kreisen rudern und das Muskelspiel der nackten Oberkörper in ihren Verdrehungen erschreckt, tausend andere Geschichten. Marco Goecke bleibt sich mit seiner rasend schnellen, eckigen Motorik, den stummen Schreien, den zitternden, wie Vögel flatternden Händen treu. Bei aller Komplexität der Bewegung entwickelt er einerseits viel Humor, etwa in versuchten Annäherungen, andererseits spiegelt er große Einsamkeit und Schmerz. So erzählt sein „Petruschka“ bei aller Abstraktion doch auch eine berührende Geschichte. Das Zürcher Publikum freilich ist von seiner Lesart vielleicht noch etwas irritiert.

Körperbetont, archaisch

Eindeutiger ist dagegen die Erzählweise des rumänischen Tänzers und Choreografen Edward Clug, der Strawinskys „Sacre“ vor vier Jahren für das Slowenische Nationalballett interpretiert und für Zürich überarbeitet hat. Mit nackten Oberkörpern bei den Männern und hautfarbenen Trikots für die Tänzerinnen mit Zöpfen wirkt der Tanz auch bei ihm sehr muskulös und körperbetont, archaisch entsprechend den unablässig pulsierenden Rhythmen des Orchesters. Die junge Frau, das auserwählte Opfer, stellt der Choreograf von Anfang an in den Mittelpunkt: Sie isoliert sich von der Gruppe, wird umkreist, belauert, angeklagt. Katja Wünsche, eine der aus Stuttgart nach Zürich gewechselten Solotänzerinnen, verkörpert diese Opferrolle mit Hingabe und Stolz.

Nicht mit dem ganzen Ensemble, sondern mit einer relativ kleinen Gruppe von je sechs ausgezeichneten Tänzerinnen und Tänzern entwickelt Edward Clug seine Choreografie, sie wirkt dadurch noch persönlicher und direkter. Auch wenn die Rhythmen, die tiefen Instrumente und die musikalischen Satzangaben bei Strawinsky eher das Element Erde betonen, erzeugt Clug mit Wassergüssen tolle Wirkungen: Natürlich denkt man an Reinigungsrituale, zusätzlich entstehen durch das Tanzen im Wasser, das Spritzen, Platschen bei Sprüngen, Rutschen auf dem Bühnenboden besondere Effekte von spielerischer Leichtigkeit. Wenn die Mädchen von den Männern in einer Art Mühlenkreis gezogen werden, gleiten sie wie anmutige Schwäne über die Bühne. Trotzdem bleibt das Thema von (Auf)-Opferung, von Bedrohung, Schlägen, Geißeln präsent, steigert sich auf beklemmende Weise, bis das Mädchen, im Wasser liegend, aus dem Kreis hinausgeschleudert wird.

Weitere Vorstellungen im Oktober und November. www.opernhaus.ch,

