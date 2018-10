Mit Herzblut für die Unsterblichen

Eigentlich müsste diese Platte traurig oder zumindest besinnlich klingen. Doch weit gefehlt. Mit „Immortal“ (BMG), ihrem zweiten Solo-Album seit „Hope & Glory“ (2007), zollt Heart-Sängerin Ann Wilson all jenen verstorbenen Mitmusikern Tribut, die sie im Laufe der Jahre verloren hat, deren Lieder sie aber für unsterblich hält: Tom Petty etwa, David Bowie, George Michael, Amy Winehouse oder auch Gerry Rafferty.

„Die Leute könnten erwarten, dass die Platte morbid klingt, weil das Motiv des Todes alles überlagern könnte“, sagte die US-Amerikanerin. Das Album solle jedoch Mut machen und gute Laune verströmen, sie wolle die Musik ihrer Freunde „feiern“.

Respektvolle Versionen

Entsprechend kraft- und respektvoll fallen ihre Versionen aus, die Stimme der 68-Jährigen hat immer noch die Stärke und Wucht, die einst Heart-Hits wie „Alone“, „All I Wanna Do Is Make Love To You“ oder auch „These Dreams“ unverwechselbar machte. Den Songs ihren eigenen Stempel aufzudrücken, gelingt – wie das bei Cover-Alben unvermeidlich ist – mal besser, mal weniger und manchmal überhaupt nicht.

Konkreter Anlass, die schon seit Längerem gehegte Idee zu realisieren, war für Wilson der Suizid von Chris Cornell im Mai 2017. Der ehemalige Frontmann der Bands Soundgarden und Audioslave war ihr Nachbar in Seattle. Wilson rätselt bis heute über Cornells Gründe, Selbstmord zu begehen. Zwar sei der Sänger eine „komplexe Persönlichkeit“ gewesen, aber, so sagte sie es zuletzt in mehreren Interviews: „Ich habe es nicht geahnt.“ Die Cornell-Komposition „I Am The Highway“, im Original von Audioslave, ist denn auch das wohl beste Stück auf der Platte. Mehr Leidenschaft und Energie als Wilson kann man in ein Lied nicht legen. Der Titel allein ist die Anschaffung des Albums wert.

Energie geladen und überraschend

Ebenfalls überraschend ist „Life in The Fast Lane“ von den Eagles, das plötzlich voller Funk ist. Es ist übrigens der einzige Titel eines noch lebenden Künstlers auf „Immortal“: Erinnern möchte Wilson an Sänger Glenn Frey, geschrieben hat das Lied der Gitarrist der Band, Joe Walsh. Und der erfreut sich bester Gesundheit. Grandios sind auch „You Don’t Own Me“ der vor allem in den 70er-Jahren in den USA erfolgreichen Sängerin Lesley Gore und Tom Pettys „Luna“, beide veredelt durch die Blues-Rock-Anklänge von Allman-Brothers-Gitarrist Warren Haynes. Geglückt ist das Energie geladene Winehouse-Cover „Back To Black“. George Michaels „A Different Corner“ geht in Ordnung, passt aber nicht wirklich gut zum Rest. Und die alte Version, noch mit Wham! veröffentlicht, ist um Längen besser. Gleiches gilt für Bowies „I’m Afraid Of Americans“.

Wirklich daneben geht die Sache jedoch beim ohnehin unsterblichen „Baker Street“. Gerry Raffertys einziger Welthit ist vielleicht einer der am besten arrangierten Pop-Songs überhaupt. Dem Lied einen Southern-Rock-Anzug zu verpassen, ist zwar gut gemeint, tönt aber gruselig. Und überhaupt: „Baker Street“ ohne Saxophon-Solo? Unmöglich. Ein Glück, dass es das letzte Stück auf einer ansonsten starken Platte ist. Man kann direkt davor einfach aufhören.