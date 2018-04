Mit Hakenkreuz und Judenstern ins Theater - Kritik wird laut

Die Inszenierung „Mein Kampf“ feiert am Freitag – am Geburtstag Adolf Hitlers – im Konstanzer Theater Premiere. Im Vorfeld regt sich bereits Widerstand. Auch, weil Regisseur Serdar Somuncu vor der Aufführung Davidsterne und Hakenkreuzbinden verteilen lassen will. Am Dienstagmittag erklärten sich die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz in Konstanz.