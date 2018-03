Michael Gwisdek: „Wir sind nicht die Schulmeister der Welt“

In Lars Kraumes Drama „Das schweigende Klassenzimmer“ (Kinostart am 1. März) legen DDR-Schüler zwei Gedenkminuten für die Opfer der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands ein und machen sich damit der Konterrevolution verdächtig. Der Film basiert auf wahren Ereignissen. Eine Schlüsselrolle ist die des Außenseiters „Alter Edgar“, bei dem die Kinder heimlich Radio Rias hören und politisch offen diskutieren dürfen. Der Part ging an einen Schauspieler, der hintergründige, bisweilen verschrobene, auf jeden Fall aber lebensechte Charaktere zu etablieren vermag: Michael Gwisdek. André Wesche hat mit dem 76-Jährigen über seine Jugend in der DDR, das Phänomen „Fake News“ und echte Lebensqualität gesprochen.

Herr Gwisdek, der Film spielt im Jahre 1956. Damals waren Sie 14, also fast im Alter der Protagonisten. Hatte das Drehbuch für Sie einen großen Wiedererkennungswert?

Ja, wenn auch ein bisschen durcheinandergewirbelt. Für mich war der Prager Frühling 1968 das einschneidende Erlebnis. Der Film dreht sich um die Ereignisse in Ungarn zwölf Jahre früher. Im Grunde genommen sind das die gleichen Erlebnisse, im Sinne von: „Wie verhält man sich dazu?“ oder „Wie äußert man sich?“. Es war eine komplizierte Zeit. Man bekam Probleme, wenn man hinterfragte, was die Russen machen.

Kennen Sie das heimliche Rias-Hören?

Ja, na klar! Das haben wir immer gehört. Ich war total westlich orientiert. Ich hatte immer Frauen aus dem „Tal der Ahnungslosen“, aus Sachsen, wo man kein Westfernsehen empfangen konnte. Es war schon komisch, wenn denen alle Informationen fehlten. Da musste man erst mal so einen Grundaufbau machen.

Gab es in Ihrem Leben einen Menschen, der mit dem alten Edgar aus dem Film vergleichbar wäre, der den Jugendlichen die Welt erklärt?

Da gab es eine ganze Menge, und die hatten auch Einfluss auf mich. Meine Lieblingstante war links außen. Viele waren selbstständig, in der Gastronomie oder als Kaufleute. Die waren natürlich eher schwarz. Mein Vater war bis zum Schluss davon überzeugt, dass Hitler alles richtig macht. Danach war er ein Leben lang damit beschäftigt, wie ihm das passieren konnte. Ich hatte also das ganze Spektrum an Möglichkeiten vor Augen. Als die Mauer gebaut wurde, habe ich auch geschimpft. Die versauen mir hier mein Leben! Natürlich habe ich mit meiner Tante oder einem befreundeten Schriftsteller nächtelang über Politik geredet. Ich bin dann erst durch meine Freundschaft zu Heiner Müller links geworden.

Momentan ist das Wort „Fake News“ in Mode. Offenbar sind diese aber kein Phänomen unserer Zeit. Der Film zeigt, wie Osten und Westen ihre unterschiedlichen Nachrichten machen. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Wie informiert man sich richtig?

Man muss hinterfragen, wie eine Nachricht entstanden ist und wem sie nutzt. Das ist heute schwerer denn je. Die Kommunisten haben dieses System noch mal neu erfunden, und bis heute gilt für Menschen, die nicht in demokratischen Verhältnissen aufwachsen: „Das ist die Wahrheit unserer Regierung, und wer das Gegenteil behauptet, kriegt aufs Maul!“ Vor Fake News kann man sich nicht schützen. Aber ein gesunder Menschenverstand nutzt.

Unsere Kinder haben nie bewusst Diktaturen erlebt. Was haben Sie Ihren Jungs mit auf den Weg gegeben, damit das auch so bleibt?

Ich habe meine Jungs immer zu Toleranz ermuntert. Auch gegenüber Menschen, die man nicht leiden kann und die nicht dem eigenen Wertebild entsprechen. Die Welt ist groß, und es gibt viele Menschen, die eine ganz andere Vorstellung vom Leben haben. Also keine Arroganz bitte! Wir sind nicht die Schulmeister der Welt. Ich finde es furchtbar, wenn unsere Politiker sagen: „Die müssen erst mal ihre Hausaufgaben machen.“. Griechenland zum Beispiel. Die Menschen dort versuchen eben nicht wie die Idioten, Deutschland in der Produktivität zu überholen. Sie überschlagen sich auch nicht, um jeden Monat ein neues iPhone herauszubringen, damit die Wirtschaft wächst und wächst. Die sitzen eben lieber zwei Jahre in der Sonne und bringen nur alle drei Jahre etwas Neues heraus. Da müssen wir mal überprüfen, ob das nicht eine bessere Lebenseinstellung ist.

Erkennen Sie in den Teenagern von heute den jungen Michael Gwisdek wieder?

Nee, ich komme aus einer anderen Zeit, in der es noch nicht so viele Medien und so viel Werbung gab. Und es gab ethische Grenzen. In allen Filmen, die ich als Jugendlicher gesehen habe, endete eine Prügelei immer dann, wenn jemand zu Boden gegangen ist. Niemals hat jemand nach einem anderen getreten. Die Hemmschwellen und Grundwerte sind heute ganz andere. In der DDR war auch Geld überhaupt kein Thema. Erst nach der Wende wurde Geld wichtig. Heute wird man danach bewertet, was man sich für Klamotten leisten kann. Das gab es damals nicht.

Was war das Unangenehmste, das Ihnen jemals aufgrund der DDR-Ideologie widerfahren ist?

Es war diese Grundstimmung, die wir damals hatten. Die Ohnmacht, von einer Truppe absoluter Vollidioten bevormundet zu werden. Man merkte leider Gottes, dass Sozialismus und Kommunismus nicht funktionieren – so schön es auch theoretisch wäre. Wir hatten eine Kantine im Theater Karl-Marx-Stadt, die Kantinenfrau war einfach Weltklasse. Sie hat morgens wunderbare Brötchen vom Bäcker mitgebracht, frische Wurst draufgemacht und die für 50 Pfennig verkauft. Die Frau wurde dann eingesperrt, weil sie den Arbeiter- und Bauernstaat betrogen hätte.

Mit welcher Begründung?

Sie hätte eigentlich die Zulieferbrötchen nehmen müssen, die uns aber nicht geschmeckt haben. Ständig musste man sich mit dämlichen Geschichten auseinandersetzen, die im praktischen Leben eigentlich ein Witz waren. Jeder hat versucht, in diesem System irgendwie klarzukommen. Dadurch entstand so eine Gemeinschaft, die nach der Wende zerfallen ist. Danach waren wir alle Einzelkämpfer. Natürlich waren wir in der DDR nicht produktiv, so wie da gearbeitet wurde. Aber wenn mich heute jemand fragt, dann sage ich, dass wir diese Lebensqualität nie wieder erreichen werden, die wir in der DDR hatten. Ich definiere Lebensqualität vielleicht anders. Wie oft lache ich am Tag? Wie oft erlebe ich etwas? Oder setze ich mich unter Stress und muss mich mit #MeToo-Scheiße beschäftigen?

Aber es herrschte nicht nur eitel Sonnenschein?

Natürlich waren wir sauer, weil es im Westen ein paar Sachen gab, die wir nicht hatten. Und natürlich ist es furchtbar, wenn man nicht reisen kann. Ansonsten ist es für mich noch nicht raus, wo man das bessere Leben findet. Ich muss immer erreichbar sein, und mein Chef verlangt immer mehr, weil er mit seiner Sache führend in der Welt bleiben will. Irgendwann springen alle aus dem Fenster, weil sie es nicht mehr durchhalten. Aber Hauptsache wir sind die Größten. Ob das die richtige Richtung ist? Heute kämpft jeder darum, seinen Job zu behalten – auch wenn sich eine Frau vom Chef dafür an die Schulter fassen lassen muss. Da sind wir gelandet. Ich finde das grausam. Heute kann ich mir das tollste Auto kaufen. Und dann habe ich ein Leben lang Stress, um für die Raten aufzukommen. Jeder muss sich überlegen, wie er Lebensqualität definiert.