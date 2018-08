Metal als Lebenseinstellung

„I Don’t Like Metal – I love It“ singen J.B.O. am Freitag in der nachmittäglichen Hitze beim Summer Breeze und Tausende Festivalgänger gröhlen mit. Denn das ist der Vorteil an vielen Songs der fränkischen Truppe: Selbst wenn man sie noch nie gehört hat, kennt man doch das zugrundeliegende Original wie hier den Klassiker von Bob Marley „I Don’t Like Raggea“. Für „Geh mer halt zu Slayer“ musste „Vamos a la playa“ herhalten und für „Wir ham' ne Party“ der Backstreet-Boys-Song „Everybody“.

Für viele der Besucher ist Metal eine Lebenseinstellung: etwas, das man nicht mag, sondern liebt. Zu erkennen an sorgfältig benähten Kutten, dunklen Shirts und entsprechenden Tattoos – aber vor allem auch an der Textsicherheit bei jedem Song und der Treue zu Bands und Festivals.

Auch die Musiker selbst beweisen eine hohe Halbwertszeit: Es sind in Dinkelsbühl (Kreis Ansbach) viele Veteranen der Szene vertreten, wie die US-Amerikaner von W.A.S.P. und die Frankfurter Thrash-Metal-Heroen Tankard, die jeweils seit 36 Jahren auf der Bühne stehen. Udo Dirkschneider hat mit seiner Band Accept schon 1979 das erste Album veröffentlicht und legt bald mit seiner Band U.D.O. nach. Bei der deutsche Metal-Ikone Doro treffen Veröffentlichungstermin ihres Doppelalbums „Forever Warriors / Forever United“ und ihr Auftritt beim Summer Breeze zusammen. Die 54-Jährige setzt bei ihrer Show aber trotzdem hauptsächlich auf altbekannte Favoriten wie „All We Are“, „Für Immer“ und „Burning The Witches“ und den Judas-Priest-Klassiker „Breaking the Law“.

Aber wie unter den Fans sind unter den mehr als hundert Bands natürlich auch Vertreter der nächsten Generation zu finden. Beartooth aus Ohio zeigen sich brachial aber melodisch. Eskimo Callboy geben ebenfalls eine energiegeladene und sehr optiklastige Show auf der T-Stage zum Besten. Das mag nicht jedermans Sache sein, aber um es mit J.B.O. zu halten: „Der Metal braucht kein Vorurteil.“