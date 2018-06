Mel B heizt Gerüchte um Spice-Girls-Comeback an

Von Schwäbische Zeitung

Weil eine 20-Jährige am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr offenbar noch nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten war, ist die Feuerwehr zu einer Bergung bei Wiesensteig ausgerückt. Die A8 in Richtung München musste voll gesperrt werden.

Die Fahrerin war bei Mühlhausen auf der A8 unterwegs gewesen. Weil sie in Richtung München fuhr und nicht wie geplant in Richtung Stuttgart, forderte sie das Navi auf zu wenden – die 20-Jährige befolgte die Anweisung offenbar blind und fuhr auf einen Autobahnparkplatz am Albaufstieg.