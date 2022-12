Max Beckmann in München: Einst „entartet“, heute hoch gehandelt

Die Wahrheit liegt oft im Beiläufigen. Das können schnell hingeworfene Notizen sein, der Gruß auf einer Postkarte oder ein verwuschelter Schnappschuss. Solches wird aussortiert, erst recht bei einem, der das Weltmännische so sehr herausgekehrt hat wie Max Beckmann. Klein-Klein war nichts für diesen Künstler. Das offenbaren zuerst seine Gemälde, die schon aus der Ferne donnern.

Beckmanns „Selbstbildnis gelb-rosa“ hat Rekordpreis erzielt

Keineswegs grob, aber doch kraftvoll, farbstark, klar konturiert – bei aller kryptisch-komplizierten Symbolik. Was sich auch in den Preisen niederschlägt: Für einen Rekordpreis von 20 Millionen Euro ist das „Selbstbildnis gelb-rosa“ Anfang Dezember versteigert worden. Damit ist es das teuerste Kunstwerk, das jemals in Deutschland unter den Hammer kam.

Hinzu kommt bei Beckmann dieses Generaldirektorengehabe in Anzug und Schlips, mit dicker Zigarre, der dauernd vergrämte Blick, auch das Massive, Statuarische. Doch dann sieht man dieses Mannsbild die albernsten Grimassen schneiden oder beim Tennisspielen unvermittelt ein Rad schlagen.

Beckmann konnte auch anders, das zeigen die privaten Filme und noch vieles mehr an Archivalien. In der Pinakothek der Moderne lassen sie eine an sich schon beachtliche Ausstellung zu einer superben Mischung aus „Roadshow“ und Augenöffner werden.

Der Maler Max Beckmann führte ein rastloses Leben

Und das bei einem erstaunlicherweise kaum bearbeiteten Lebensthema des Malers: dem Reisen und den unzähligen Ortswechseln. In einem fort war dieser Mann unterwegs, rastlos, suchend, aber auch – das beweisen die Filme – ständig in Bewegung.

Dieser Umstand fällt heute besonders ins Auge, die Gegenwart ist von Migration geprägt, der politisch bedingten und genauso der ökonomischen. Den Tourismus darf man ruhig mit dazunehmen. Und tatsächlich hat Beckmann alle Varianten und gerade die extremen durchlebt: vom genussvollen Reisen in die angesagten Feriendestinationen bis zur Flucht ins Amsterdamer Exil und der späten Überfahrt in die Vereinigten Staaten.

Unter diesen Gesichtspunkten erhält das Œuvre eine andere, stellenweise neue und ungemein aktuelle Tonalität. Die Ausgangslage an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ist für diesen Ausflug freilich ideal: Mit 37 Werken hegt man den größten Gemäldebestand in Europa – neben dem Konzept hat das doppelt so viele Leihgaben beschert.

Max Beckmann genoss das Nachtleben, was auch in seinen Kunstwerken zu sehen ist

Und schließlich sind 2015 die Familiennachlässe als Schenkung ans Haus gekommen. Also Fotoalben von Max und seiner zweiten Frau Mathilde alias „Quappi“, Briefe, Skizzenbücher, Filme und Berge von Ansichtskarten. Das meiste unveröffentlicht, insofern nimmt das Archiv eine Schlüsselrolle ein.

Damit relativieren sich nicht zuletzt die Tagebücher, Quappi hat „Ungünstiges“ wie etwa Beckmanns Bar-Exzesse und Nachtklub-Eskapaden entschärft oder gestrichen. Doch ihr „Tiger“ musste raus aus dem Gehege. Dann flanierte er durch Bahnhöfe, Nachtcafés und all die Orte der Heimatlosen und des Übergangs in andere Welten. Dabei zog es Beckmann vor allem auf die mondäne Seite. Das vermitteln Bilder wie „Tanz in Baden-Baden“ (1923) oder vom anrüchigen Hotel „Claridge“ (1930) in Paris.

„Mit Melonenhut und seidenem Schal durchmißt er das irdische Jammertal“, bringt es sein Freund und Sammler Stephan Lackner auf den Punkt. Das trifft es auch, wenn die Beckmanns in den Nobelabsteigen an der Côte d’Azur, der Riviera oder an der Nordsee ihre Tage verbringen und er aufs Meer hinaus schaut. Das ist sein Sehnsuchtsort.

In der Münchner Pinakothek der Moderne erfährt man von Max Beckmanns Sehnsuchtsorten

Schon als Halbwüchsiger versucht er, auf einem Amazonasdampfer anzuheuern, verschlingt Bücher von Joseph Conrad und anderen Abenteurern und identifiziert sich mit Seefahrern wie Odysseus. Im späten Gemälde „Cabins“ leiht er dem Matrosen im Zentrum die eigenen Gesichtszüge. Durch das enge Nebeneinander von Fenster- und Kajüteneinblicken entsteht ein äußerst verdichtetes Panoptikum menschlicher Leidenschaften.

Beckmann hat sich dieses Aneinanderreihen von Simultanbühnen beim Film abgeschaut. Das Verketten verschiedener Realitätsebenen wurde zum bestimmenden Stilmittel, gerade auch der Triptychen. Und gleich mit „Departure“, dem 1932 begonnenen ersten Dreiteiler, der der Ausstellung den Titel gab, verschränken sich Mythos und Wirklichkeit. Im Zuge der Machtergreifung der Nationalsozialisten ist das eine grauenhafte Wirklichkeit voll sadistischer Folterszenarien.

Die Entlassung aus der Professur an der Frankfurter Städelschule hat Beckmanns Befürchtungen bestätigt, doch mit dem Abzug seiner als „entartet“ verfemten Werke aus den Museen sollte es 1937 noch schlimmer kommen – bis er es nicht mehr aushält und ins Exil nach Amsterdam geht.

In den USA wird Max Beckmann groß gefeiert

Das Paar ist gut vernetzt, Quappi sorgt für ein kommodes Leben, und Beckmann kann sich in den Niederlanden ganz seiner Kunst widmen. Mit dem Einmarsch der Deutschen im Mai 1940 nehmen die Freizügigkeiten aber ein jähes Ende. Der Maler sitzt fest in seinem Atelier – und geht auf imaginäre Reisen. Aus der Erinnerung und mithilfe seiner Postkarten entstehen berauschende Küsten und Strände wie die „Promenade des Anglais“ in Nizza.

Beckmann sehnt sich nach Freiheit, und doch gelingt erst im September 1947, nach „entsetzlichen Paß- und Zollgeschichten“, die Überfahrt von Rotterdam nach New York. Auf den 63-Jährigen wartet ein „Sucessleben“. Er wird in Ausstellungen gefeiert, und sein Siegeszug quer durch die Staaten beschert ihm unfassbare neue Eindrücke: ob in den Rocky Mountains, in Kalifornien oder in New York, wo er sich mit Quappi niederlässt.

Beckmann arbeitet wie ein Besessener, das bleibt sein Elixier, und so macht er sich im Herbst 1950 an die „Argonauten“, sein neuntes Triptychon. Noch einmal werden Künste und Künstler reflektiert, während sich im Mittelteil die antiken Helden Jason und Orpheus begegnen. Ein Greis in blauer Matrosenhose steigt zu den beiden hinauf – und mit dem Kommentar „endlich habe ich’s geschafft“ legt Beckmann am 26. Dezember den Pinsel beiseite.

Am Tag darauf geht er spazieren und bricht am Central Park zusammen. Für den ewigen Wanderer war der Tod die „letzte große Sensation“ des Lebens.