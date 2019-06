Mary J. Blige bei den BET Awards geehrt

Die britische Popsängerin Rita Ora (28) hat ihre US-Kollegin Mary J. Blige (48) als Türöffnerin gewürdigt. „Du hast die Messlatte gelegt für ansprechende, zeitlose und mustergültige Musik. Du hast mehrere Türen für weibliche Künstler in dieser Industrie geöffnet“, sagte Ora am Sonntag bei den BET Awards in Los Angeles.

Blige wurde bei der Preisverleihung für afroamerikanische Künstler für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Sängerin aus der Bronx schaffte 1992 mit ihrem Debütalbum „What's The 411?“ den Sprung an die Spitze der R&B-Charts in den USA. Ihren größten Hit in Deutschland hatte sie 2006 mit „One“ zusammen mit der irischen Rockband U2. Mittlerweile ist die 48-Jährige auch am Broadway und auf der Leinwand zu sehen, aktuell in der Netflix-Serie „The Umbrella Academy“.

Mit den BET Awards werden alljährlich neben Musikern auch Schauspieler und Sportler auszeichnet, die einer ethnischen Minderheit angehören. In diesem Jahr gehörten unter anderem die Sänger Bruno Mars, Cardi B und Beyoncé, Tennis-Star Serena Williams, sowie die Schauspieler Regina King und Michael B. Jordan zu den Gewinnern. Der vor drei Monaten erschossene Rapper Nipsey Hussle wurde ebenfalls mit einer Trophäe und einer Ehrung bedacht.

