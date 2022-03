Martin Walser umschwirrt in seinem neuen „Traumbuch“ den Bodensee

Die Bücher von Martin Walser, die in den letzten zehn Jahren erschienen sind, umkreisen in zunehmend weiter werdenden Bahnen den literarischen Kernbestand des Autors. Sie sind dialogisch angelegt, haben Ko-Autoren, protokollieren Gespräche, binden Grafik ein. Das neue Buch folgt diesem Muster. Die Texte sind von Martin Walser. Alexander Fest, nun bereits ehemaliger Geschäftsführer des Rowohlt-Verlags, hat die Auswahl getroffen und die Bilder von Cornelia Schleime dazu arrangiert.

Das sind übermalte Postkarten mit Ansichten vom Bodensee. Die Technik der Übermalung von Fotos, die hier nun eher heimatkundlich eingesetzt sind, markierte im Leben Cornelia Schleimes einst einen Neuanfang, der ganz und gar nicht folkloristisch war. Ihre Auseinandersetzung mit dem Leben in der DDR, wo sie 1981 mit einem Ausstellungsverbot belegt wurde, hatte sie auf Schmalfilme gebannt. 1984 ist sie in die Bundesrepublik ausgereist und machte jene Erfahrung, die viele Künstler teilten, die den Osten freiwillig oder unfreiwillig verlassen hatten. Mit der Ausreise ist ihnen ihr Sujet abhanden gekommen. Im Falle Cornelia Schleimes waren es auch die bisherigen Arbeiten.

Alexander Fest macht aus Martin Walsers Traumtexten eine Art Autorenverzeichnis. Es scheint ihm darum zu gehen, möglichst viele bekannte Namen präsentieren zu können. Also: Reich-Ranicki muss wieder sein. Sigmund Freud ist naheliegend, obwohl Walser der Psychoanalyse nicht zustimmt: „Schon das Bedürfnis, Träume zu deuten, kommt mir absurd vor.“ Der Freud im Traum sieht dann auch nicht aus „wie der wirkliche Freud“. Dafür kommt Thomas Mann typähnlich als „alter Naturbursche“ daher. Frühe Weggefährten tauchen auf, der Tübinger Doktorvater Professor Beißner, der Verleger Siegfried Unseld, der Kritiker Joachim Kaiser aus den Tagen der Gruppe 47. Er erscheint in Turnhosen.

Mit Jürgen Habermas schießt Walser pfeilgerade aus einem explodierenden Haus hinaus in die Nacht über dem See, um dann in philosophischer Umarmung in den langsamen Sinkflug überzugehen, geleitet von der Hoffnung, von Obstbäumen sanft aufgefangen zu werden. Vom Traumgespräch mit Hans Magnus Enzensberger erfahren wir leider nur das Thema: der „Selbstkostenpreis Gottes“. Darüber hätte man gerne mehr gelesen.

Die Textauswahl dieser Fest-Schrift zum 95. Geburtstag Martin Walsers folgt einem alten literarischen Prinzip: der Einheit des Ortes. „Wasserburg ist mein Traumschauplatz“, bekennt der Jubilar. Im Traum steigt er sogar in Berlin im Wasserburger Bahnhof aus.

Info: Martin Walser, Cornelia Schleime: Das Traumbuch. Postkarten aus dem Schlaf. Rowohlt, 144 Seiten, 24 Euro.