Der Psychiater, Theologe, Kabarettist und Buchautor Manfred Lütz (66, Foto: privat) hat bis 2019 das Alexianer-Krankenhaus in Köln geleitet. Bekannt wurde er mit Titeln wie „Irre – wir behandeln die Falschen“ (2009) oder „Das Leben kann so leicht sein“ (2007). Lütz’ Bücher landen regelmäßig auf den Bestsellerlisten, er redet Tacheles und ist deshalb ein gern gesehener Gast in Talkshows und Diskussionsrunden. Mit Vorliebe nimmt er Trends und Zeitphänomene auseinander, vom Optimierungs- bis zum Diätenwahn. (sich)