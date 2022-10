Managerin des Wu-Tang Clans: „Die Jungs vom Wu-Tang waren tatsächlich Gangster“

Anfang der Neunziger erschien eine Hip-Hop-Gruppe aus New York City auf der Bildfläche: Der Wu-Tang-Clan bestand aus neun Rappern, die erst in den USA und dann auch in Europa zu Stars wurden. Was nur wenige wissen: Eine Deutsche leistete einen wichtigen Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte. Die Mannheimerin Eva Ries, 60, war die Managerin des Clans. In dem Buch „Wu-Tang is for-ever“ erzählt sie ihre Geschichte. Mit Jonas Voss spricht sie über die Zusammenarbeit mit Gangstern und kuriose Erlebnisse mit den Musikern.

Eine Frau aus Deutschland und die neun Rapper vom Wu-Tang-Clan – und das 1994. Eine mehr als ungewöhnliche Verbindung. Wie ist es dazu gekommen?

Ich bin durch ein Stipendium der Carl-Duisberg-Gesellschaft in die USA gekommen, das war Ende der 1980er-Jahre. In Los Angeles bekam ich einen Fuß in die Türen der Musikindustrie. Bei meinem ersten Praktikum bei einem Indierock-Label wurde ich allerdings nach drei Tagen gefeuert. Ich war damals schon ziemlich sturköpfig und wollte nicht nur Umzugskisten schleppen. (lacht) Von da an ging es aber karrieretechnisch bergauf, sodass ich letztlich Anfang der 90er-Jahre in Hamburg für Bands wie Guns n’Roses oder Nirvana verantwortlich war. Nach zwei Jahren wollte ich zurück in die USA, in meine damalige Traumstadt Los Angeles. Dann kam das schlimme Erdbeben Anfang 1994 und mein Mann und ich wollten nur noch weg aus dieser Stadt. Ich hatte bereits zuvor die Perspektive auf einen Job in New York, den ich dann auch bekam. Dabei wusste ich nicht einmal, für welche Künstler ich verantwortlich sein werde. Als Hard-Rock-Fan hoffe ich auf ZZ Top oder andere.

Es wurde dann aber der Wu-Tang- Clan?

Ja. Als ich zur Vorbereitung das erste Mal mit Musik des Clans konfrontiert wurde, habe ich erstmal geweint.

So schlimm?

Die rauen Texte, die Beats, das ganze Gehabe der Jungs – das war damals völlig neu, auch im Hip Hop. Beim ersten Treffen hat erst einmal niemand mit mir gesprochen, bis GZA dann das Eis gebrochen hat.

Wer ist der Wu-Tang-Clan denn überhaupt?

Sehr talentierte Musiker aus Elendsvierteln von New York. Jungs mit einer kriminellen Vergangenheit, mit Problemen, aber auch mit dem Willen zum Erfolg. Persönlich waren sie auch nicht so schlimm wie das, was ich auf der Kassette gehört hatte. Im Gespräch waren sie ganz normale Menschen, nur mit einer ungleich härteren Biografie, als ich sie aus Deutschland kannte. Im Gegensatz zu hiesigen Gangsta-Rappern waren die Jungs vom Wu-Tang tatsächlich Gangster. Ich habe erst mal versucht, den Background etwas auszublenden.

Und diese Alpha-Männer haben Sie akzeptiert?

Ich war von Beginn an ehrlich zu den Jungs: Dass ich nichts wüsste von ihrer Musik und ich Hilfe bräuchte, um Hip Hop zu verstehen – das „game“, wie man es im Jargon nennt, zu verstehen. Ich habe einen Crashkurs bei den Neun eingefordert. Ich glaube die Tatsache, dass ich Schwäche gezeigt habe, hat für Respekt gesorgt. Es geht ja immer um Glaubwürdigkeit, „keeeping it real“. Niemand erkennt bluffen besser als eine Streetgang.

War der Wu-Tang-Clan denn das, eine Streetgang?

Die waren alle in kleinkriminelle Sachen verwickelt. RZA hat mir erzählt, dass er mit ODB und GZA früher durch die U-Bahnen fuhr und Schmuck klaute. Auch mit Drogen wurde gedealt. Die Lyrics des Wu-Tang haben 100 Prozent der Realität entsprochen, die haben nichts erfinden müssen. Nicht alle Songs behandeln autobiografische Themen, aber dann sind es Themen aus der Nachbarschaft oder dem Freundeskreis. Einer meiner Lieblingssongs ist „Tears“: Darin geht es um den Tod eines Dreijährigen, der zufällig beim Spielen erschossen wird. Auch ein Kind von U-God wurde mal angeschossen, hat es allerdings überlebt. Die Künstler des Wu-Tang-Clan sind „street narrators“, Straßendichter.

Hatten Sie keine Angst, Ihre Arbeit mit dem Clan könnte durch Gefängnisstrafen erschwert werden?

Es war schon die Sorge da, dass während unserer Zusammenarbeit jemand ins Gefängnis muss. U-God musste zu Beginn unserer Zusammenarbeit ein paar Monate ins Gefängnis. Das habe ich beiläufig erfahren.

Liest man Ihr Buch wundert man sich fast, dass diese Gruppe so lange zusammengeblieben ist. Man liest von gegenseitigen Klagen, von lautstarken Auseinandersetzungen.

Gerade Ghostface Killah und RZA sind sehr eng miteinander, Ghostface hat sogar RZAs Schwester geheiratet. Auch wenn sich einzelne Mitglieder untereinander mal verklagen, stehen sie am Ende des Tages zusammen auf der Bühne. In den USA gilt ohnehin: „It’s business not personal.“ Es geht halt wie in einer großen Familie auf und ab. Es bilden sich auch Lager – mal ist der eine in dem und der andere in jenem.

Sind Sie mittlerweile mit den Rappern befreundet?

Ich glaube ich bin mit den meisten vom Wu-Tang inzwischen befreundet. Nicht zu allen habe ich den richtigen Zugang gefunden, aber auch da ist es ein vertrauensvolles Verhältnis.

Wieso überhaupt der Name Wu-Tang-Clan?

Die Jungs sind sehr große Fans von Martial-Arts-Filmen und ostasiatischem Gedankengut – und das Wudang-Gebirge in China ist berühmt für daoistische Klöster und bestimmte Arten von Kampfkunst.

Was waren für Sie die kuriosesten Erlebnisse, die Sie mit der Band hatten?

Kurios war eigentlich fast alles, manches auch traurig. Als wir zum ersten Mal nach Europa wollten, musste ich den Jungs erst Pässe besorgen, die waren teilweise noch auf Bewährung. Und ständig haben sie geklaut: CDs, Champagnerflaschen, you name it. Das war wohl eine Art Wettbewerb untereinander. Das Label musste es im Nachhinein bezahlen. Manchmal kam ich mir vor wie eine Kindergärtnerin. Method Man kam auf unserer ersten Deutschlandtour zu mir, wir waren in einem sehr guten Hotel bei Ludwigsburg untergebracht. Er beschwerte sich über den Gestank in seinem Zimmer, der angeblich von dem zentimeterdicken Teppich ausging. Er lag auf dem Boden und hat daran gerochen! Ich musste lachen, so absurd empfand ich die Situation. Es gibt viele solche Anekdoten.

Welchen musikalischen Stellenwert genießt der Wu-Tang-Clan heute?

Ohne ihn hätte es vieles im Hip Hop nicht gegeben. Das betrifft die Art, Geschäfte in der Musikindustrie zu machen. Aber vor allem das revolutionäre Storytelling. Ich würde den Wu-Tang bei Rap-Legenden wie Notorious B.I.G., Nas oder 2Pac einordnen. Der Clan wird heute im Hip Hop als godfathers der Musik angesehen.