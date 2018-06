Mammut-Skelett Monty für 238 000 Euro versteigert

In diesem Jahr jährt sich zum 70. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir erinnern in einer Artikelserie an die Ereignisse von damals. Eine Stadt, die im Krieg besonders leiden musste, war Crailsheim. Während Ellwangen den Krieg nahezu unbeschadet überstanden hat, wurde die hohenlohische Nachbarstadt fast komplett dem Erdboden gleichgemacht. 95 Prozent der historischen Altstadt wurden zerstört.

Das Unheil für Crailsheim nahm in den ersten Apriltagen des Jahres 1945 seinen Lauf.