Malerei trifft auf Eisenrohr

Wenn Geschäfte in der Innenstadt schließen, bedeutet das oft nichts Gutes. In Markdorf ist es dagegen ein Glücksfall. Wo einst Elektroartikel in großzügigen Räumlichkeiten zum Verkauf standen, hat sich vor Jahren der örtliche Kunstverein niedergelassen und präsentiert dort seither Malerei, Grafik und Skulptur. Zurzeit sind Werke von zwei Künstlern zu sehen, die sich beide der Linie verschrieben haben: Jo Bukowski und Herta Seibt de Zinser.

Bukowski ist in der Region Bodensee-Oberschwaben kein Unbekannter. Jahrelang hatte er sein Atelier in Aulendorf, inzwischen lebt und arbeitet er in Ravensburg und München. In seinen Malereien widmet sich der Künstler vor allem der Dynamik der Linie. Wie ein Fluss kommt sie ins Bild, breitet sich über die Farbfelder aus und verschwindet am anderen Bildrand. Viele dieser Motive erinnern an Landschaften, drei großformatige hängen nun in Markdorf im Foyer und schlagen den Besucher sogleich in den Bann. Auf Flächen in warmen Naturtönen wie Orange, Ocker, Terrakotta, Beige und Braun fressen sich die filigranen Linien in den Malgrund und legen darunter liegende Farbschichten frei. Oft sind sie herausgekratzt, manchmal auch in düsterem Schwarz nur aufgetragen. An einigen Stellen bündeln sich die Linien, dann treibt es sie wieder kraftvoll auseinander. Auch seine Radierungen, von denen in der Stadtgalerie ganze Serien gezeigt werden, leben von dieser Dynamik.

Während Bukowski also mit den vielfältigen Möglichkeiten von Linie, Fläche und Grund spielt, greift Herta Seibt de Zinser aus Freiburg im Breisgau mit ihren Eisenrohrgebilden bewusst in den Raum ein. Es sind filigrane, offene, aktive Skulpturen, die sich mit ihren Schlaufen und Drehungen immer wieder neu an die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Ihre Bildsprache bezieht sich ähnlich wie bei Bukowski auf Formen aus der Natur. Pflanzen spielen eine große Rolle sowie das Fließen des Wassers. In der Ausstellung sind drei dieser Raumzeichnungen zu sehen: zwei große und eine kleine.

Ihre besondere Wirkung entfalten die Skulpturen in Markdorf in der Kommunikation mit den Malereien. Das heißt: De Zinser nimmt quasi eine von Bukowskis Linien auf, begibt sich auf ihre Spur und spinnt sie im Raum weiter. Parallel dazu entstehen je nach Blickwinkel des Betrachters Licht und Schatten und schlagen damit wieder eine Verbindung zur den Bildern. Selten war eine Ausstellung von zwei Künstlern so stimmig.

Die Schau „Lineas“ in der Stadtgalerie Markdorf, Ulrichstraße 5, dauert bis 12. Juni.

Öffnungszeiten: Di./Mi. 15-17 Uhr, Do./Sa. 10-13 Uhr, Fr. 17-19 Uhr, So. 11-17 Uhr. Eintritt frei.

Am 10. Mai und 7. Juni finden jeweils um 11 Uhr Führungen statt.

