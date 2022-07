„Mainau Musical Nights“: Hits auf der Blumeninsel

Ihre gemeinsame Bewährungsprobe hatten Michael Schüller und Sören Indrich im Dezember 2019 in der Kreuzkirche Nürtingen. Einst eine Kirche, jetzt eine Event-Location. Schüller und Indrich, nun beide Geschäftsführer der Agentur „musicalpeople“, veranstalteten dort ein Unplugged-Konzert. 2020 sollte ein großes, mehrtägiges Show-Event auf der Insel Mainau folgen.

„Mainau Musical Nights“ mit Konzerten an sieben Abenden

Nun ja, die Geschichte der Corona-Pandemie ist sattsam bekannt. Immerhin konnten die Konzertabende in abgespeckter Version stattfinden. In diesem Jahr jedoch gehen die „Mainau Musical Nights“ nun erstmals in vollem Umfang über die Bühne.

An sieben Abenden können Besucher Musicalstars in ganz unterschiedlichen Formaten erleben. Mal mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und vielen bekannten Musical-Songs. Mal mit Angelo Kelly und Familie, der auf seiner Tour einen Zwischenstopp auf der Insel Mainau einlegt und auch Songs seines aktuellen Albums „Irish Heart“ präsentieren wird. Geschäftsführer Indrich sagt, „wir wollen vor allem für gute Laune sorgen.“

An den Abenden wird es also weniger Musical-typische Balladen geben, sondern vor allem uptempo-Musik zum Mitwippen oder -tanzen. Doch bei Klassikern aus Musicals wie „König der Löwen“, „Aladdin“ oder „Die Eiskönigin“, etwa beim Abend unter dem Motto „Dreams Come True“ bleiben auch sehnsüchtigere Musikstücke nicht aus.

Mit emotionalen Konzerten kennt sich Geschäftsführer Michael Schüller aus. Er ist als Schlagzeuger im Musical Stuttgart tätig und gründete die Agentur „musicalpeople“ vor vielen Jahren. Stars der Branche wie Karim Khawatmi, John Vooijs, Alexander Klaws oder Roberta Valentini arbeiten seit Jahren mit der Agentur – einige von ihnen werden auch in diesem Jahr auf der Mainau auftreten.

Valentini zum Beispiel wird an zwei Abenden zu hören sein – bei „Musical Symphonic“ mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und beim Disney-Abend „Dreams Come True“. Die Sängerin sagt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, es seien zwar zwei verschiedene, doch gleich anspruchsvolle Konzertabende. „Mit einem Symphonieorchester zu spielen ist für mich Luxus geworden – das ist leider immer seltener der Fall.“

Sie sei zum ersten Mal als Künstlerin auf der Insel Mainau und freue sich schon auf die ganz besondere Atmosphäre vor Ort.

Die werden Besucher wohl auch beim Abend unter dem Motto „Mamma Mia Meets Udo Jürgens“ erleben. Songs aus dem weltberühmten Musical mit den Hits der schwedischen Kultband Abba würden seit jeher zum Programm der „Mainau Musical Nights“ gehören, erklärt Geschäftsführer Indrich.

Die Insel wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter Lennart Bernadotte, Graf von Wisborg, in ihren heutigen, paradiesischen Zustand gebracht. Eine Stiftung der Familie mit den schwedischen Wurzeln verwaltet bis heute die Blumeninsel.