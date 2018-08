Madonna wird 60

Vielleicht muss man sich einfach mal ans Wesentliche erinnern, um einer Berühmtheit wie Madonna auf die Spur zu kommen. Popikone, Schauspielerin, Jungfrau, Sexsymbol, Modetrendsetterin, Feministin, Provokateurin, Vamp, Luder, Kinderbuchautorin – die tausend Rollen, die diese Frau schon gespielt hat, können leicht vergessen machen, was diesen jetzt 35 Jahre währenden Vulkanausbruch der Kreativität ausgelöst hat. Madonnas musikalisches Talent nämlich, das sie mit unbestreitbarem Charisma, Chuzpe und Sexappeal zu einer unwiderstehlichen Mixtur zusammenbraut. Der hüpfende Beat, die eingängigen Melodien, die frechen Texte ihrer frühen Hits „Like A Virgin“ und „Material Girl“ haben sich unauslöschlich in die Gehörgänge ihrer Generation gefräst.

Madonna mag nicht die größte Sängerin auf Erden sein, aber sie war von jeher eine Meisterin in diesem ganz speziellen Fach: Gespür für Hits. Die Deutsche Presse-Agentur hat zu ihrem heutigen 60. Geburtstag einige Zahlen aufgelistet, die ihre Ausnahmestellung verdeutlichen. 62 Songs und zwölf Nummer-1-Alben hat Madonna in den deutschen Hitlisten platziert. Zusammengerechnet war sie mehr als 31 Jahre in den Charts vertreten, 884 Wochen mit Singles, 748 Wochen mit dem, was man früher Langspielplatten nannte.

Die deutschen Zahlen allerdings sind nicht mehr als eine nette Randerscheinung im Leben von Madonna Louise Ciccone, geboren als drittes von sechs Kindern italo-amerikanischer Eltern in einem Vorort von Detroit/Michigan. Auch in den wichtigsten Märkten der Welt, den USA und Großbritannien, war sie so erfolgreich wie keine andere Frau. Mehr Tonträger als sie haben nur die Beatles, Elvis Presley und Michael Jackson verkauft. Die 35 Dollar, mit denen sie angeblich 1978 in New York aufgetaucht sein soll, haben sich ordentlich vermehrt. Je nach Quelle wird ihr Vermögen auf 600, 800 Millionen oder 1 Milliarde Dollar taxiert.

Einigkeit herrscht darüber, dass Madonna die wohl einflussreichste Frau des Showbusiness ist. Das hat viel damit zu tun, dass sie stets die volle Kontrolle über ihre Karriere und ihr Image hatte. Schon in ihren ganz frühen Videos demonstrierte sie mit aufreizender Lässigkeit den Spagat zwischen Unschuld im Hochzeitskleid und kettenbehangenem Vamp im Lederoutfit. Und als „Material Girl“ lässt sie nicht die Puppen tanzen, sondern die jungen Herren, die buhlend vor ihr auf die Knie gehen und doch chancenlos bleiben. Selbst wenn sie halbnackt provozierte, wie sie es nicht nur in ihren lasziven Bühnenshows immer wieder gern tat, war doch immer klar, dass sie es war, die die Hosen anhatte.

Das mussten die Herren der Schöpfung wohl auch im richtigen Leben erfahren. Madonnas erste Ehe mit dem Hollywoodstar Sean Penn endete nach vier Jahren 1989, die zweite mit dem zehn Jahr jüngeren britischen Filmregisseur Guy Ritchie währte von 2000 bis 2008. Mit Ritchie hat sie den gemeinsamen Sohn Rocco. Ihre ältere Tochter Lourdes stammt aus der Beziehung mit ihrem kubanischen Fitnesstrainer. Mit jüngeren Partnern hatte die durchtrainierte Madonna noch nie Probleme – was ein Mick Jagger darf, darf sie schon lange. Pünktlich zu ihrem 50. Geburtstag posierte sie auf dem Cover ihres elften Studioalbums „Hard Candy“ im knappen Body, mit gespreizten Beinen und Pornowelle im Stil der 80er.

Im sechsten Lebensjahrzehnt hat Frau Ciccone es etwas langsamer angehen lassen und nur noch zwei Alben produziert. Das Letzte und 13., „Rebel Heart“ von 2015, zeigt sie im Marilyn-Monroe-Look. David, das erste von vier adoptierten Kindern aus Malawi, ist jetzt auch schon zwölf und braucht keine Queen of Pop, sondern seine Mom. Die ist mit ihm jetzt nach Lissabon gezogen, wo der Kleine im Fußballinternat seinen Lebenstraum verfolgt. Womöglich ist Madonna ja einfach eine ganz normale Frau und Mutter – mit einem leicht extravaganten Lebensweg halt.