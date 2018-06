Loderndes Rot, ekstatisches Gelb

Opulent leuchtende Farbenpracht aus vergangenen Zeiten füllt die Berlinale-Leinwand – jedenfalls in der diesjährigen Retrospektive. Sie heißt „Glorious Technicolour“ und ist dem legendären Farbfilmverfahren gewidmet, das zu Hollywoods größter Zeit in Mode war. Wer also vom Grau in Grau mancher Wettbewerbsfilme genug hat, kann sich hier nostalgisch zurücksehnen in die Glanzzeit des Kinos. Die besonderen Farbeffekte des Technicolor prägen viele Klassiker der Jahre zwischen 1935 und 1960: „The Wizzard of Oz“, Disneys „Schneewittchen“ und „This Happy Breed“ von David Lean sind nur einige der Titel, in denen die Farbdramaturgie ein entscheidender Teil der Inszenierung ist. Um Realismus ging es dabei nicht, sondern um emotionale Steigerung und Überhöhung: Das lodernde Rot des Südstaatenhimmels in „Vom Winde verweht“ oder das ekstatische Gelb aus „Singin’ in the Rain“ waren zur Entstehungszeit eine Sensation.

Wie gemacht für Märchen

Dreißig, oft aufwendig restaurierte Filme sind im Programm zu sehen. Die meisten aus Hollywood, wie „Blondinen bevorzugt“ oder „Der Dieb von Bagdad“, aber es gibt auch europäische, etwa „Die schwarze Narzisse“ vom britisch-deutschen Regieduo Powell/Pressburger.

Technicolor wurde zum Mythos. Dabei hatte das Publikum zu Anfang Schwierigkeiten mit den sehr künstlich wirkenden Farben. Erst das neue Genre des Musicals und Tanzfilms sowie Disneys Zeichentricks etablierten die Farbe. Dann kamen die Kassenhits wie „The Wizzard of Oz“. In Richard Boleslawskis „Der Garten Allahs“ (1936) wird die Wüste in warmen Rotbrauntönen zur Seelenlandschaft. In dem Abenteuerfilm „Die drei Musketiere“ (1948) in der Regie von George Sidney kämpfen tollkühne Männer in leuchtendem Rosa und Hellblau in einer stilisierten, künstlichen Natur.

Tieferen Einblick in diese Geschichte gibt der großartige, reich bebilderte Katalog, der im Bertz+Fischer-Verlag erschienen ist. Essays von renommierten Autoren vertiefen das Phänomen Technicolor in seinen vielfältigen, Aspekten. Eine spannende Geschichte, die die Berlinale jetzt erzählt.

Connie Betz, Rainer Rother, Annika Schaefer (Hg.): Glorious Technicolor. 180 Seiten. Bertz + Fischer Verlag, Berlin. 25 Euro.