Locarno feiert Douglas Sirk

Am abenteuerlichsten Weihnachten seines Lebens, es war der 26. Dezember 1937, setzte sich Detlef Sierck in einen Zug. Er hatte nur wenig Gepäck dabei – und seine zweite Ehefrau Hilde, eine Jüdin. Nichts sollte darauf hindeuten, dass eine Reise ohne Wiederkehr bevorstand. Vor Kurzem hatte das Ehepaar seine Reisepässe wieder erhalten. Sie brauchten sie, weil Sierck auf den Kanarischen Inseln drehte, im Spanien während des Bürgerkriegs. „La Habanera“ war Siercks achter Film im Dritten Reich und sein bedeutendster: Ein Herzschmerz-Melodram mit Zarah Leander in der Hauptrolle. In den Jahren zuvor hatte Sierck die schwedische Schauspielerin zu dem Star des Dritten Reichs gemacht.

Über Umwege kam das Paar dann nach Amerika: Aus Detlev Sierck wurde Douglas Sirk, und aus dem Regisseur, der Goebbels Kino Gefühle einhauchte, wurde der König des Hollywood-Melodrams. Jetzt ist Douglas Sirk die Retrospektive beim Filmfestival von Locarno gewidmet.

Lange Zeit war Sirk der große Unbekannte der Kinogeschichte. Die längste Zeit seines langen Lebens (1897-1987) nahm man ihn wenig ernst, sah in seinen Filmen nur „Rühr-Filme“ und „Schmonzetten“ – was sie selbstverständlich auch waren. Aber in den siebziger Jahren begann man zu erkennen, dass in diesem Kino mehr steckte: Filme, die auch Schwarze als gleichberechtigt zeigen, als Menschen, nicht Stereotypen. Und Filme, die Frauen die Hauptrollen gaben.

Die Fünfziger Jahre waren Sirks große Zeit. Für das klassische Hollywood war es bereits eine Spätzeit. Es waren die Jahre, in denen Hollywood durch das neu aufkommende Medium Fernsehen existenziell bedroht wurde. Kino musste sich neue Alleinstellungsmerkmale suchen, nachdem das nur bewegte Bild dies nicht mehr war. Diese Alleinstellungsmale waren außer Stars, die es auch im Fernsehen zunehmend gab, vor allem Farbe und große Leinwand. Gegen Breitwand in Technicolor konnte die kleine Flimmerkiste in der Ecke des Wohnzimmers nicht ankommen. Also setzte man viel auf Kamera, auf Production Design, auf Dekor. In dieser neuen Welt der Oberflächen und der Form bewegte sich Douglas Sirk wie ein Fisch im Wasser. Das zweite wesentliche Unterscheidungsmerkmal war, erwachsene Filme zu machen, Filme mit einem expliziten Inhalt mit Sex und ohne puritanische Moral. Als „der freizügigste Film der je gemacht wurde“ vermarktete des Universal Studio 1956 „In den Wind geschrieben“ mit Laureen Bacall und Rock Hudson.

Sirk machte nicht nur Filme über Frauen, sondern auch für ein Frauenpublikum. Es ging um Gefühle, Sehnsucht, Ehekrisen, Einsamkeit, Fremdgehen oder den Wunsch danach, um Liebe über Klassen- und Rassegrenzen. Denn die Frauen entschieden, wer ins Kino geht.

Und Sirk ging dabei noch weiter: Er zeigte alternde Stars, Frauen die nicht mehr jung waren, sondern reif und erwachsen, und er zeigte sie schon verheiratet. Während die jungen Backfische der James-Dean-Filme, die zur gleichen Zeit gemacht wurden ein jugendliches Publikum anziehen sollten, sind die Frauen bei Sirk im Alter ihrer Mütter: 35 bis 45. Sie werden gespielt von alternden Stars wie Lana Turner, Jane Wyman, Lauren Bacall und Dorithy Malone.

Aber fast mehr noch als ein Frauenregisseur ist Douglas Sirk auch ein Männerregisseur. Nur eben einer von Männerfiguren anderer Art: Er zeigte die Männlichkeit in der Krise. Sirk zeigte die neurotischen, dunkleren Aspekte, die dem Klischee des frischen, starken Muskelpakets, das alles tragen kann, in der Nachkriegszeit innewohnte: Er zeigte Männer, die in sich selbst zerrissen waren, verwundet und traumatisiert im Krieg, versoffen im Frieden, einfach schüchtern oder auf andere Weise schwach.

Rock Hudson, der versteckte Schwule der Traumfabrik, wurde auch privat dieser fleischgewordene Sirk-Typus. Aber man kann das alles schon in einem von Sirks letzten Filmen im Dritten Reich beobachten: In „La Habanera“ spielt Ferdinand Marian so eine Figur des schwachen, gebrochenen Starken.

Seit langer Zeit erkennt man Sirk nun an als den Meister des Melos, als sensiblen Feminist. Er war auch enorm produktiv und von erstaunlicher Diversität: 40 Filme in 25 Jahren machte er.

Begonnen hatte er am Theater, und hat seitem nie vergessen, dass die Iszenierung das Herz des Spektakels ist. Wie George Cukor und Luchino Visconti ist Sirk auch ein Regisseur des Verfalls und einer Spätzeit. Jede Sekunde seiner Filme atmet dieses Gefühl.