Lob für Helena Zengels Western-Rolle in Hollywood

Von Schwäbische Zeitung

Die Ausstellung „Kunsthandwerk“ ist am Wochenende im Fruchtkasten in Ochsenhausen zu sehen. Die Goldschmiedemeisterin Martina Ege aus Baltringen hat diese Ausstellung vor zwölf Jahren ins Leben gerufen. Zum Konzept gehört, dass Organisation in den Händen aller Teilnehmer liegt. Die Vernissage ist am Freitag, 27. Oktober, um 19 Uhr.

Quer durch die Alpen jodeln sechs quirlige Frauen zur Ausstellungseröffnung am Freitag im Fruchtkasten Ochsenhausen.