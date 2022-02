Llambi positiv getestet - Gíslason bei „Let's Dance“

Tanzjuror Joachim Llambi ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und kann daher nicht wie gewohnt bei der Auftaktfolge der RTL-Show „Let's Dance“ am Jury-Pult sitzen.

Das teilte ein RTL-Sprecher am Freitag - wenige Stunden vor dem Start der Live-Show - mit. Als Vertretung springe der ehemalige Profi-Fußballer Rúrik Gíslason ein, der das Wett-Tanzen als Kandidat im vergangenen Jahr gewonnen hatte. Llambi gehe es aber soweit gut, sagte der Sprecher. Er werde per Video „ein paar Mal“ in die Sendung zugeschaltet.

Die 15. Staffel des Formats beginnt am Freitagabend (18. Februar, 20.15 Uhr, RTL). Zunächst steht eine sogenannte Kennenlern-Show an, bei der die teilnehmenden Promis erfahren, mit welchem Profi-Tänzer sie die kommenden Wochen bestreiten werden. Gíslason war für die Folge bereits als Act eingeplant - als Vorjahres-Gewinner soll er mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin noch mal einen „Lieblingstanz“ aus seiner „Let's Dance“-Staffel zeigen.

Kandidaten der "Let's Dance"-Staffel

Pressemappe von RTL

RTL.de zum Ausfall von Llambi

© dpa-infocom, dpa:220218-99-187769/3