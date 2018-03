Live entfalten Ghost ihre volle Faszination

Das Verwirrspiel um die Identitäten der maskierten Bandmitglieder gehörte seit Gründung der Band zum Nimbus, der die schwedische Rockband Ghost umgab. Ein unschöner Rechtsstreit, bei dem frühere Bandmitglieder ihre eigenen Namen und den von Frontmann Tobias Forge enthüllten, trübte die mysteriöse Aura von Ghost zwischenzeitlich. Davon unberührt bleibt jedoch die Qualität der Songs aus der Feder von Tobias Forge, wie sich auf dem Livealbum „Ceremony And Devotion“ zeigt. Und gerade die Liveshows sind es ja, bei denen das 2008 gegründete Projekt seine volle Wirkung erst entfaltet. Die Maskerade ist ein wichtiger Teil des Gesamtkunstwerks, das so schön ironisch mit okkulten Rockstar-Klischees spielt.

Die 15 Songs wurden vergangenes Jahr auf der Nordamerika-Tour aufgenommen und sind schön druckvoll in Szene gesetzt, vom stampfenden „From The Pinnacle to The Pit“ über das tanzbare „Year Zero“ bis zum beinah schlagerhaften „He Is“. Ein Livedokument, das nicht nur Lust auf neue Konzerte macht, sondern vor allem auch auf das vierte Studioalbum von Ghost, das für April angekündigt ist.