Literaturnobelpreis für Annie Ernaux

Die junge Annie Ernaux wirkt unbeholfen. In dem von ihr selbst und ihrem Sohn David produzierten Dokumentarfilm „Super-8-Tagebücher“ ist eine langhaarige Frau auf der Suche zu sehen. In idyllischen Familienszenen mit den beiden Söhnen und der Mutter in blauer Kittelschürze. Ernaux zeigt schonungslos offen, wo sie herkommt. Im Film ebenso wie in ihren Büchern seziert sie ihre Herkunft aus einfachen Verhältnissen. Ein autobiografischer Stil, der nun mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird. „Für den Mut und die klinische Scharfsinnigkeit, mit der sie die Wurzeln, die Verfremdung und die kollektiven Einschränkungen persönlicher Erinnerung bloßlegt“, heißt es zur Begründung.

Diese Bloßlegung geschieht betont nüchtern. Zum ersten Mal ist dieser Stil in ihrem erfolgreichsten Buch „Der Platz“ zu lesen, das mit dem renommierten Literaturpreis Renaudot ausgezeichnet wurde. 1983 erschienen, widmet es sich dem Vater, dem Sohn eines Analphabeten. Er musste als Jugendlicher die Schule verlassen, um sich bei einem Bauern auf dem Feld zu verdingen. Später folgte die Fabrikarbeit, die er aufgab, um mit seiner Frau ein Lebensmittelgeschäft mit Kneipe in Yvetot in der Normandie aufzumachen. Dort wuchs Annie Ernaux auf.

Ins kleinste Detail beschreibt sie, wie der Vater sich nicht an das neue Badezimmer gewöhnen kann. Er rasiert sich in der Küche und geht im Hof aufs Klo. Sein Brot schneidet er mit dem Taschenmesser in kleine Bröckchen und spießt es dann auf. Als seine Tochter seine Grammatik-fehler kritisiert, trifft ihn das mehr als das fehlende Geld. Annie schafft den Aufstieg und der Vater hebt die Notiz von ihrem Studienabschluss bis zum Tod in seinem Geldbeutel auf. Die einzige Tochter wird Lehrerin, heiratet in eine bürgerliche Welt und bekommt zwei Kinder.

Doch hinter dem harmonischen Familienleben tun sich Abgründe auf. „Ich kann nicht umhin, mich daran zu erinnern, dass sich hinter diesen Bildern einer Mutter mit glatter Hand eine gepeinigte Frau verbirgt, insgeheim getrieben von der Notwendigkeit zu schreiben“, sagt sie in „Super-8-Tagebücher“, die auf Arte zu sehen sind. Und tatsächlich legt sie 1974 ihr erstes Buch, „Les Armoires Vides“, vor, das von ihrer Kindheit handelt. Sie wolle „ihre Klasse rächen“, beschreibt Ernaux ihre Motivation. In einer ganz einfachen Sprache schildert sie immer wieder ihr eigenes Leben. Sie widmet sich nicht nur dem Vater, sondern auch der Mutter, die später an Alzheimer erkrankt, der toten Schwester, der ersten sexuellen Beziehung, der Abtreibung und zuletzt der Beziehung zu einem Jahrzehnte jüngeren Mann.

Höhepunkt ihres Schaffens ist „Die Jahre“, das Werk, in dem sie ihre ganze Biografie zusammenfasst. Ihre Bücher sind soziologische Studien, ein Stil, den Autoren wie Didier Eribon und Edouard Louis von ihr übernahmen. Sie sind auch feministische Statements, die Ernaux zu einer Ikone der Frauenbewegung machen. Sie sei die Stimme der Freiheit der Frauen und der Vergessenen des Jahrhunderts, twitterte Präsident Emmanuel Macron nach der Entscheidung des Nobel-Komitees.

Die geschiedene Autorin, die seit Jahrzehnten in Cergy-Pontoise bei Paris lebt, bezog in den vergangenen Jahren immer wieder politisch Stellung. 2018 unterstützte sie die Gelbwesten, jene Demonstranten, die an den Verkehrskreiseln auf ihre prekären Lebensbedingungen aufmerksam machten. „Bei mir reicht so etwas, damit eine ganze Reihe von Dingen wieder wach werden. Die Erniedrigungen. Das Klassengefühl, das einem klar macht, dass man nicht dazu gehört. Ich verstehe, dass die Gelbwesten Würde fordern“, sagte sie der Zeitung „Le Monde“. Im Präsidentschaftswahlkampf unterstützte sie den Linkskandidaten Jean-Luc Mélenchon und übte scharfe Kritik an Macron, dem sie vorwarf, die Lebenswirklichkeit seiner Landsleute nicht zu kennen.

Die 82-Jährige fühlte sich stets als „Überläuferin“ von einer gesellschaftlichen Schicht in eine andere. Als „Ethnologin ihrer selbst“ bezeichnet sie sich einmal. „In diesem Abstand, dieser Spannung, die von Schuld genährt wird, von Scham, Bedauern, auch Zärtlichkeit, wird das Schreiben geboren“, analysierte „Le Monde“. Der Nobelpreis bedeute für sie auch eine Verantwortung, sagte sie nach der Bekanntgabe dem schwedischen Fernsehen: „Das bedeutet Zeugnis abzulegen über eine Form der Genauigkeit, der Gerechtigkeit in der Beziehung zur Welt.“