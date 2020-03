„Literarisches Quartett“ in neuer Konstellation

Von Schwäbische Zeitung

Nach dem ersten bestätigten Corona-Fall im Stadtkreis Ulm ist bei einem zwölfjährigen Jugendlichen aus Ulm ebenfalls das Coronavirus nachgewiesen worden. Dies teilte das Gesundheitsamt am Dienstagabend mit.

Auch diese Person war mit der 45-jährigen Ulmerin, bei der am 2. März das Virus durch den Test an der Uniklinik bestätigt wurde, auf einem gemeinsamen Skiurlaub in Südtirol. Die aus Ulm stammenden 16 Kontaktpersonen befinden sich seither in häuslicher Isolation und wurden auf das Coronavirus getestet.