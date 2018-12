Linden-Museum arbeitet seine Geschichte auf

Vor der Rückgabe von zwei in der Kolonialzeit vor mehr als 100 Jahren geraubten Gegenständen an Namibia sind diese nochmal im Stuttgarter Linden-Museum zu sehen. Das Land werde die Familienbibel und eine Peitsche des namibischen Nationalhelden Hendrik Witbooi Ende Februar oder Anfang März an die Regierung in Namibia zurückgeben, berichtete Kunststaatssekretärin Petra Olschowski am Montag in Stuttgart. Bis dahin sind beide Gegenstände in dem Völkerkundemuseum ausgestellt.

Bibel und Peitsche kamen 1902 als Schenkung in das heute von Stadt und Land getragene Linden-Museum. Beide Gegenstände waren nach letzten Erkenntnissen im Jahr 1893 bei einem Angriff auf Hornkranz, dem Hauptsitz Hendrik Witboois, erbeutet worden. Nach Angaben des Kunstministeriums gingen deutschen Kolonialtruppen dabei mit größter Brutalität vor, auch viele Frauen und Kinder wurden getötet. Witbooi ist ein Nationalheld Namibias, zahlreiche Denkmäler erinnern an ihn.

„Wir wollen uns unseres kolonialen Erbes nicht einfach entledigen“, begründete Olschowski eine umfassende Initiative, die mit der geplanten Rückgabe gestartet werde. So wolle die Landesregierung die wissenschaftliche und kulturelle Kooperation mit Namibia ausbauen – um gemeinsam die Kolonialgeschichte aufzuarbeiten. Dazu gehöre es, die Sammlungen von Kulturgegenständen in Museen und Hochschulen aufzuarbeiten und die Ergebnisse online zulänglich zu machen. „Wir möchten uns der eigenen historischen Verantwortung stellen“, bestätigte Inés de Castro, die Direktorin des Linden-Museums.