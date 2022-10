Klimaaktivisten von„Letzte Generation“: „Man schert sich wenig um unser Überleben“

Mit dem Werfen von Kartoffelbrei auf ein Gemälde von Claude Monet haben die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ es zuletzt in die Nachrichten geschafft. Maja Winkelmann ist Mitglied der Gruppe. Winkelmann hat sich bereits im Sommer in Museen festgeklebt und verbrachte bereits einige Tage im Gefängnis. Im Interview spricht sie über Pläne der Aktivisten, die Angst der Gruppe vor einer unbewohnbaren Welt und was die „Letzte Generation“ nun verlangt.

Suchen Sie Kunstwerke für Ihren Protest nach spezifischen Kriterien aus?

Die Bilder sollten schon im Kontext der Klimakrise sein: Sich also im weitesten Sinne mit Ernährung, Migrationsbewegungen und anderen Themen beschäftigen, die auch durch den Klimawandel negativ beeinflusst werden. Es geht bei unserem Protest aber nicht um das Motiv, auch nicht um die Gemälde. Die Gesellschaft soll sich Gedanken machen – was ist uns wichtiger, Kunstwerke oder Leben?

Müssen wir in Zukunft davon ausgehen, dass Kulturgüter zerstört werden könnten?

Nicht von uns. Aber dass Kulturgüter durch die Klimakrise beschädigt oder zerstört werden könnten, ist eine reale Gefahr. Darüber redet kaum jemand.

Wie reagieren die Besucher der Museen denn auf Ihre Aktionen?

Erst einmal gibt es meist einen großen Aufschrei, wenn wir loslegen. Es ist verständlich, dass die Menschen Angst haben, dass so schönes Kulturgut zerstört werden könnte, weil es im ersten Moment vielleicht so aussieht. Und genau davor haben wir, habe ich, ja auch solche Angst. Dass das bald alles nichts mehr wert sein wird, weil wir viel gravierendere Probleme haben werden in unseren Leben. Da zeigt sich dann in den Reaktionen, ob wir wirklich bereit sind, ehrlich zu sein, auf die Wissenschaft zu hören und unser Leben zu schützen. Oder ob wir weiterhin wegsehen und uns lieber über andere aufregen, damit wir uns dieser unangenehmen Realität nicht stellen müssen. Diese Reaktionen entlarven genau das: Dass man lieber im Business as usual weitermacht, weiter verdrängt und dabei das eigentliche katastrophale Problem gar nicht behandelt.

Sehen wir dann bald eine Klima-RAF?

Das kann und sollte nicht unser Weg des politischen Aktivismus sein. Bei uns herrscht ganz klar der Konsens der Gewaltfreiheit. Alles, was das überschreiten würde, gehört nicht in unseren Protest und bringt uns nicht weiter.

Sie sprechen von Lebensgefahr, von Angst um ihr Leben. Haben Sie als Gruppe solche Angst vor der Klimakrise? Die Berichte des Weltklimarats IPCC oder Aussagen von Experten von Forschungseinrichtungen wie dem Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg sagen doch gerade nicht, dass alles verloren ist.

Die Wissenschaft sagt, in wenigen Jahrzehnten könnten große Fluchtbewegungen, Ernteausfälle, enorme Hitzewellen und manches mehr das Leben von vielen Menschen gefährden.

In der Wissenschaft gibt es aber keinen Konsens, zu welchem Zeitpunkt wir welche messbaren Auswirkungen der Klimakrise spüren werden. Könnte man nicht hoffnungsfroher sein und statt Protest samt Sachbeschädigung an konstruktiven Lösungen mitarbeiten?

Ich habe schon noch Hoffnung, dass das Allerschlimmste nicht eintritt. Aber mit der aktuellen Co2-Konzentration in der Atmosphäre werden wir bis 2050 mehr als zwei Grad Erwärmung haben. Dann könnten auch die sogenannten Kipppunkte des globalen Klimasystems wie der Grönlandische Eisschild, der Permafrostboden in Sibirien oder der globale Waldbestand ins Wanken geraten.

Kipppunkte sind nach dem Stand der Mehrheit seriöser Forschung ebenfalls ein umstrittenes Konzept.

Es ist nicht exakt vorhersehbar, wann genau diese nicht umkehrbaren Entwicklungen eintreten. Aber wir sind bereits jetzt auf einem Pfad der starken Erwärmung: Selbst wenn wir von heute auf morgen alle Emissionen stoppen – der Planet wird sich weiter erwärmen. Wir haben das ja bereits in diesem Sommer mit den vielen Waldbränden und Dürren erlebt. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass wir die schlimmsten Folgen des Klimawandels global betrachtet aushalten können. Was nicht heißt, dass ich keine Hoffnung habe!

Dank menschlichem Erfindungsgeist erhöhen sich Getreideernten, Produktionen werden immer ressourcenschonender und vielleicht haben wir bald Bakterien die Plastik abbauen können. Glaubt die „Letzte Generation“ nicht an die menschliche Kreativität?

Wir dürfen uns nicht auf Techniken verlassen, die bis jetzt nicht erfunden wurden, das Problem weiter in die Zukunft schieben und uns damit herausreden, statt jetzt aktiv zu werden. In dem kleinen Zeitfenster in dem uns noch Handlungsspielraum bleibt, ehe sich Kipppunkte im Klimasystem verselbständigen, müssen wir alles in unserer Macht stehende probieren, um die schlimmsten Folgen noch aufzuhalten. Wie können wir uns das Recht herausnehmen, zukünftige Generationen in eine Klimahölle zu schicken, nur weil wir zu bequem waren?

Irritiert es Sie nicht, dass viele Menschen kein Verständnis für Ihre Protestformen haben?

Uns geht es nicht darum, Sympathien durch und für diese Proteste zu gewinnen. Wir wollen erst einmal der Klimakrise den gebührenden Raum, und Gehör, verschaffen: Wenn die Menschen am Küchentisch miteinander über dieses Thema sprechen und diskutieren, haben wir schon viel erreicht. Bisher, so mein Eindruck, wird die Klimakrise in Teilen der Gesellschaft schlicht verdrängt.

Was sind denn Ihre Hauptanliegen?

Deutschlandweit braucht es ein Tempolimit von 100 Stundenkilometer. Das würde Leben schützen und den Co2-Ausstoß vermindern. Und das Neun-Euro-Ticket muss fortgeführt werden. Das erleichtert vielen Menschen den Umstieg auf den klimafreundlicheren Nahverkehr. Diese Forderungen sind sofort erfüllbar und könnten das Sprungbrett für weitere Maßnahmen sein. Aber da selbst diese Minimalforderungen nicht in der Bundesregierung diskutiert werden scheint es mir, als schere man sich dort wenig um unser Überleben.