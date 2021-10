Leidensgeschichten von Frauen verkaufen sich gut

Man könnte meinen: Endlich! Endlich widmen sich immer mehr Museen den Künstlerinnen. Ob es die Sonderausstellung zu „Konkreten Künstlerinnen“ im Kunstmuseum Stuttgart ist, ob „Close up“ in der Fondation Beyeler in Basel – der Kunstbetrieb scheint ernsthaft bemüht, die Kunstgeschichte endlich gerechter zu machen. Auch jene Frauen, die allzu lange Zeit im Kanon unterschlagen wurden, sollen sichtbar werden. Denn es mag zwar stimmen, dass über die Jahrhunderte hinweg weniger Künstlerinnen als Künstler tätig waren, aber auch jene Frauen, die erfolgreich ihre Werke am Markt platzierten, wurden von den Geschichtsschreibern gern verschwiegen.

Durchaus ein großer und wichtiger Schritt zu mehr Gerechtigkeit – der doch zwiespältig ist und einen bitteren Beigeschmack hat. Denn mit jeder Ausstellung, die vergessene, unterdrückte oder anderweitig abgehängte Künstlerinnen rehabilitieren will, wird zugleich das Bild der Frau als Opfer reproduziert. Damit wird indirekt zum Ausdruck gebracht, dass Künstlerinnen auch heute noch Opfer sind. So hehr zum Beispiel die Ziele der Arte-Dokumentation „Lost Women Art. Ein vergessenes Stück Kunstgeschichte“ im Sommer waren, so wurde auch hier wieder der Diskurs fortgeschrieben, dass Frauen keineswegs nur früher systematisch unterdrückt wurden, sondern dass das System im Grunde fortdauert. Will sagen: Auch heute werden Künstlerinnen noch zurückgesetzt, weil sie nicht genug Netzwerke haben und ihnen das nötige Durchsetzungsvermögen fehlt. Eine These, in der sich Männer und Frauen übrigens oft erstaunlich einig zu sein scheinen.

Aber stimmt das alles so? Durch das historische Ungleichgewicht sind Werke von Künstlerinnen in Museen definitiv unterrepräsentiert, ihre Arbeiten erzielen auch seltener Spitzenpreise. Aber längst bestehen deutlich mehr junge Künstlerinnen die Aufnahmeprüfung an Kunstakademien, in denen der Anteil an Professorinnen bei knapp 50 Prozent liegt. Dass Künstlerinnen auch auf dem Markt längst eine wichtige Währung sind, zeigte sich auch daran, dass das Auktionshauses Sotheby’s kürzlich die erste Sonderauktion „(Women) Artists“ veranstaltete, mit ausschließlich weiblicher Kunst.

Auch bei den historischen Positionen wurde in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr viel Forschungsarbeit geleistet, sodass zum Beispiel die Bauhaus-Frauen längst bekannt sind. Sie wurden seinerzeit sehr wohl in die Weberei abgeschoben, obwohl es doch eigentlich am Bauhaus „keine Unterschiede zwischen dem schönen und starken Geschlecht“ hatte geben sollen. Man weiß heute auch, dass die Künstlerinnen in Publikationen oft gezielt unterschlagen wurden. Lucia Moholy etwa machte mit ihren Fotografien die Bauhaus-Produkte weltbekannt, trotzdem wurde ihr Name in den Büchern nicht erwähnt.

Wer sich heute für das Bauhaus interessiert, kommt an den Künstlerinnen allerdings nicht mehr vorbei. Es gibt es inzwischen viele Publikationen zu den Bauhäuslerinnen, deren Werk man keineswegs erst beim Bauhaus-Jubiläum kennenlernen konnte. Trotzdem kommt weiterhin kaum eine Ausstellung zu diesen Künstlerinnen ohne das Label „vergessen“ oder „unterdrückt“ aus. Auch bei vielen anderen Projekten, die Künstlerinnen eigentlich rehabilitieren wollen, ist auffällig, dass der Fokus immer darauf gelenkt wird, dass eine Frau abgedrängt wurde – mal wieder.

Offensichtlich verkaufen sich Opfergeschichten beim Publikum besser als Ausstellungen, in denen einfach nur ein herausragendes künstlerisches Werk vorgestellt wird. Gleichzeitig profitieren die Institutionen von der Rolle des Retters, weil man mit solcherlei emanzipatorischem Engagement im Grund etwas für die gesamte Gesellschaft tut. Ein Mechanismus, der allerdings nur funktioniert, wenn die Künstlerinnen weiterhin als Opfer deklariert werden. Ohne Leidensgeschichte keine Erlösung.

Unter dem Titel „Close up“ zeigt die Fondation Beyeler in Basel derzeit Künstlerinnen, deren Schaffen, wie es heißt, „herausragende Positionen innerhalb der Geschichte der Moderne seit 1870 bis heute darstellen“. Obwohl es also dezidiert um herausragende Künstlerinnen geht, wird wiederum das Frauenticket gezogen, als sei es eben doch nicht selbstverständlich, dass heute Künstlerinnen „auf breiter Basis professionell tätig“ sind. Sie werden als Einzelkämpferinnen bezeichnet, womit wiederum der Diskurs reproduziert wird, dass es für Frauen fast unmöglich ist, sich gegenüber Männern durchzusetzen und zu behaupten. So wird unausgesprochen die These unterstrichen, dass Männer eben doch irgendwie besser und durchsetzungsfähiger sind, während Frauen einen Steigbügelhelfer benötigen, weil sie es sonst nicht schaffen.

Eine zwiespältige Botschaft. Was als Würdigung gemeint sein mag, bringt zugleich zum Ausdruck, dass weibliche Erfolgsgeschichten Ausnahmen und offenbar das Ergebnis besonderer Umstände sind. Damit steht zwangsläufig die Frage im Raum, ob die Ausnahmefrauen es womöglich nur geschafft haben, weil sie protegiert wurden. Schließlich schaffen Frauen es doch so, wie sie sind, eigentlich nicht nach oben. Somit wird letztlich auch der Erfolg einer Cindy Sherman in Frage gestellt, die in der Baseler Ausstellung ebenfalls vertreten ist. Dabei steht die New Yorker Fotografin im Kunstkompass, dem weltweiten Ranking der Künstlerschaft, auf Platz 5. Davon können auch sehr viele männliche Künstler nur träumen, aber man kann freilich auch diesen Erfolg schlecht reden, denn die ersten drei Plätze im Kunstkompass sind von Männern belegt.

Vielleicht wäre es an der Zeit, die Dinge differenzierter zu betrachten und sich zu fragen, ob man nicht allmählich das Werk von Künstlerinnen ernst nehmen sollte, statt sie immer nur für Opfergeschichten zu missbrauchen. Als Johan Holten 2019 die Leitung der Kunsthalle Mannheim übernahm, schrieb er sich die Frauenförderung auf die Fahnen, was seiner Bewerbung sicher nicht geschadet hat. Aber immerhin geht er nun mit einer rigorosen Ankaufspolitik aktiv gegen den Gender-Gap in der Sammlung vor. Vor allem gibt er Künstlerinnen ein Forum. In der neuen Mannheimer Ausstellung „Mutter!“ werden wie selbstverständlich fast nur Arbeiten von Künstlerinnen ausgestellt, nicht, weil sie von bedauerungswürdigen Frauen geschaffen wurden, sondern einfach nur, weil sie gut sind.