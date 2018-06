Lea Michele singt vom Verlust

Junge Musical-Fans kennen Lea Michele aus der US-Serie „Glee“, in der sie die zickige Vorzeigesängerin eines College-Chors spielt. Mit ihrem zweiten Album „Places“ will die New Yorkerin nun auch endlich einem breiten Publikum in Deutschland bekannt werden. 2013 starb Lea Micheles Freund und TV-Co-Star Cory Monteith mit nur 31 Jahren. Klar, dass Lea Michele einiges aufzuarbeiten hat und das auf ihrem Album „Places“ auch tut. Genauso einleuchtend ist, dass nach diesem Schicksalsschlag kein Gute-Laune-Album herauskam. Fast jedes Lied auf „Places“ klingt in etwa gleich – aber auch gleich radio-tauglich mit viel Klavier-Klängen, mit Synthesizern im Hintergrund und dazu Lea Micheles warme, typische Pop-Stimme.

An dem Album gibt es nicht viel auszusetzen, außer vielleicht, dass es keine Ecken und Kanten hat. Das Album klingt fast zu gewöhnlich: So ähnelt „Sentimental Memories“ dem Lied „Salted Wound“ von Sia – bekannt aus dem Soundtrack des ersten „Fifty Shades of Grey“-Films. Das vorletzte Lied „Tornado“ erinnert im Refrain ein bisschen an Katy Perrys „Firework“, nur ohne Dance-Rhythmen.

Erinnerungen an die Liebe

In den Liedern selbst dreht sich fast alles um den Verlust ihres Partners. In „Hey You“ singt sie beispielsweise davon, jemanden zu vermissen und in „Love Is Alive“ von Erinnerungen an ihren Freund. Auch die restlichen Songs sind thematisch fast alle gleich. Lea Michele sagt über das Album, sie habe versucht zu zeigen, wer sie sei. Leider ist da wenig Spannendes zu entdecken. Wer aber Lust auf ein schönes Pop-Album mit einer Menge Balladen hat, dem sei „Places“ wärmstens empfohlen. Vielleicht hört man die besten Songs des Albums aber sowieso bald im Format-Radio seiner Wahl.