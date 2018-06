Lasse Matthiessen sucht nach der perfekten Melodie

Eigentlich ist jeder Musiker auf der ewigen Suche nach der perfekten Melodie. Eine, die die Herzen der Menschen berührt und die Gemüter aufhorchen lässt: So auch Lasse Matthiessen. Der dänische Singer-Songwriter aus Berlin hält unzählige Melodien in seinem Kopf gefangen. Sie alle warten darauf, in einem Song verstrickt zu werden. Anfang Oktober startet Matthiessen mit neuen Songs und Band seine Tour in Ravensburg. Eva-Maria Peter hat den Sänger bei seinen Proben und Aufnahmen mit seiner Band begleitet.

In eine ehemalige Grundschule in einem kleinen thüringischen Dorf namens Egstedt bei Erfurt hat der Sänger sich mit seinen vier Bandmitgliedern zurückgezogen. Der Frühstückstisch in der Schulküche, die eher einem Wohnzimmer gleicht, ist noch gedeckt. Die Musiker sind im Raum verstreut. Jeder scheint sich in seiner musikalischen Parallelwelt zu bewegen. Vor den Proben und dem letzten Feilen an den Songs versuchen alle, ihren Part zu perfektionieren. Jeder auf seine Art. Der Bassist liest Jazzbücher. Andere essen, hören oder spielen Musik und die Fotografin backt Zitronenkuchen.

„Es gibt keinen besseren Ort für konzentrierte Probesessions“, sagt Matthiessen, weil hier auf dem Land keiner mehr die Option habe, abends um die Häuser zu ziehen. Der Musiker schickt an seine Band ständig neue Songs, die er auf seinen Reisen immer direkt in sein Handy einsingt. Der Moment, in dem ein Song dann zum ersten Mal von der Band gespielt wird, ist aufregend.

Genau das passiert an diesem Probentag in dem ulkigen kleinen Probenraum im Keller der Schule. Ein Hirschgeweih ziert die Wand. Der Perserteppich schmückt den Boden unter dem Schlagzeug. Ein alter Lampenschirm spendet Licht. Etliche Kabel bahnen den Weg zu den Instrumenten. Es ist ungewiss, ob es so klingen wird, wie Matthiessen es sich vorgestellt hat.

Hits sind nicht notwendig

Matthiessen ist ein Künstler, der bislang ohne den großen Hit ausgekommen ist: „Ich komponiere nicht, um einen Hit zu schreiben. Ich schreibe auf, was mich berührt“, sagt der Sänger, der bekannt dafür ist, seinen Liedern eine leidenschaftlich-melancholische Note zu verpassen und meint: „Ich würde nicht sagen: Lasse, lass das bitte keinen Hit werden. Ein bisschen mehr Bekanntheit wäre schön, um irgendwann im gefüllten Wembley Stadium spielen zu können.“ Derweil füllt der Wahlberliner die kleineren Clubs, spielt auf Festivals oder als Support von Künstlern wie Clueso.

Rückblende: Lasse Matthiessen ist in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen geboren und aufgewachsen. Schon früh beginnt der Däne sich für Musik zu begeistern. Mit vier Jahren war er das erste Mal auf einem Gig seines Vaters dabei, der als Jazzpianist und Produzent schon mit Musikern wie Miles Davis zusammengearbeitet hat. Auf den Füßen seines Vaters unter dem Piano schläft er als Junge ein, wann immer ihm der Trubel zu viel wird. „Musik war schon immer überall um mich herum“, sagt Matthiessen.

Seine ersten musikalischen Schritte macht er mit neun Jahren im Knabenchor in Kopenhagen. Mit 13Jahren lernt Matthiessen Gitarre spielen, da der Stimmbruch sein Gesangstalent zumindest vorübergehend mindert. Von seinem Vater beeinflusst, spielt er erst in der Jazzszene. „Das war aber überhaupt nichts für mich. Ich wollte meine eigene Richtung finden“, sagt der Däne, der mittlerweile vier Alben veröffentlicht hat. „Wildfires“, sein aktuelles Album, wurde in Kooperation mit TV Noir durch eine Crowdfunding-Aktion von fast 300 Unterstützern finanziert. Am liebsten komponiert Lasse Matthiessen in der Nacht: „Eine Regel für das Texten gibt es nicht.“ Auf Knopfdruck jedenfalls funktioniere gar nichts. „In der Ruhe, wenn es ganz still um mich herum wird, bin ich ganz bei mir“, sagt Matthiessen. Wenn es draußen ganz dunkel sei, ließen sich Gefühle besser ausdrücken. „Die Musik ist eine krasse Gefühlswelt“: Oft sei er so tief darin gefangen, dass die vielen Gedanken sein alltägliches Leben behinderten.

Das Leben muss man genießen

Vielleicht erträgt ein Hit so viel Melancholie auch gar nicht. Das ist eine Erklärung dafür, dass Matthiessens Lieder bislang keine großen Hits geworden sind. Für den Sänger ist es genau die melancholische Note, die einen eindringlichen Song ausmacht. „Ich werde glücklich, wenn ich melancholische Lieder schreibe.“ Es sei befreiend, sich mit der eigenen Melancholie auseinanderzusetzen. Eigentlich sei er aber auch ein ganz fröhlicher Mensch. Er ergänzt in seinem liebenswerten dänischen Akzent, dass er sehr wohl wisse: „Das Leben muss genießt werden.“

Der Zitronenkuchen ist langsam fertig. Die Proben und Aufnahmen sind noch weit davon entfernt. Zu emsig und detailversessen feilt Matthiessen mit seiner Band an seinen Songs. Schließlich gibt sich seine beste Freundin, die Gitarre, nicht so schnell mit ihm zufrieden. Unzählige Male fangen sie an, ein und denselben Song noch mal zu spielen. Die Suche nach der perfekten Melodie geht immer weiter. Seinem Stil möchte Lasse Matthiessen treu bleiben, auch wenn die melancholische Note seine Melodien bedrückend klingen lässt. In seiner Stimme ist eigentlich gar nicht so viel melancholisches Jammern erkennbar. Wenn, dann wäre das Jammern auf hohem Niveau.

Live: 8.10. Ravensburg, Studio104; 9.10. Augsburg, Soho Stage; 12.10. München, Milla. Karten sind bei Südfinder Ticket unter Telefon 0751/29555777 erhältlich.