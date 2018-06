Landshuter Hochzeit 2013 - Bewerbung um Kostüme startet

Landshut (dpa/lby) - Es ist eines der größten historischen Feste Europas: Alle vier Jahre wird die Landshuter Hochzeit von 1475 gefeiert. Die Vorbereitungen zu dem Spektakel im kommenden Sommer laufen bereits auf Hochtouren. Jetzt können sich die Landshuter um eines der 2500 Kostüme bewerben.

In Landshut steigt das Hochzeitsfieber. Gut neun Monate vor Beginn eines der größten historischen Feste Europas laufen die Vorbereitungen für die Landshuter Hochzeit in der niederbayerischen Stadt auf Hochtouren. An diesem Montag startet die Bewerbung für eines der 2500 historischen Kostüme. „Bis Januar schauen wir uns jeden einzelnen Bewerber genau an, ob er für die Hochzeit geeignet ist“, sagte Christoph Thoma vom Veranstalterverein „Die Förderer“.

Bei den Festspielen sind vom 28. Juni bis 21. Juli 2013 mehr als 400 Veranstaltungen wie Theateraufführungen, Tanzspiele, Konzerte sowie nächtlicher Mummenschanz und mittelalterliches Lagerleben geplant. Die Landshuter Hochzeit wird alle vier Jahre gefeiert, im kommenden Jahr zum 40. Mal. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 600 000 Besuchern.

Bei dem Fest wird die Vermählung des Landshuter Herzogssohns Georg mit der polnischen Königstochter Hedwig im Jahr 1475 nachgespielt. An jedem der vier Wochenenden zieht dabei ein riesiger Festzug durch die Altstadt mit 2500 mittelalterlich gekleideten Figuren vom Kaiser über den Fürst und Gesandten bis zum Bettler. Gaukler zeigen spektakuläre Kunststücke und Ritter liefern sich zu Pferd mit Lanzen gefährliche Wettkämpfe.

Für die Kostüme dürfen sich nur Menschen aus Landshut und dem Landkreis bewerben. „Obwohl die Anforderungen sehr hoch sind, rechnen wir auch in diesem Jahr wieder mit etwa 5000 Bewerbern“, erläuterte Thoma. Neben der Körpergröße spielt die Haarlänge eine entscheidende Rolle. Außerdem müssen die Teilnehmer auf modische Accessoires wie Brillen und Piercings verzichten und vor einer Jury vortanzen. Die Entscheidung, wer eines der begehrten Kostüme über die vier Wochen tragen darf, fällt im Januar. Die wichtigste Rolle, die der polnischen Königstochter Hedwig, darf ausschließlich von einer Landshuterin besetzt werden. Sie wird im Frühjahr bestimmt.

„Neu ist im kommenden Jahr ein originalgetreuer mittelalterlicher Schwertkampf“, sagte Thoma. Die Kämpfer trainierten bereits seit zwei Jahren, um im Sommer 2013 auf der Wiese neben der Burg Trausnitz ein besonderes Spektakel zu zeigen.

Homepage zur Landshuter Hochzeit