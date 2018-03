Laemmle-Preis für Regina Zieglers Lebenswerk

Vom Publikum bejubelt und sichtlich stolz hat Regina Ziegler am Freitagabend den Carl-Laemmle-Produzentenpreis in Händen gehalten. „Danke an die Laupheimer, dass Sie einen Ihrer großen Söhne auf diese Weise ehren – und mich gleich mit“, sagte die 74-jährige Berliner Filmproduzentin am Ende einer schwungvollen Gala vor 450 Gästen im Kulturhaus.

Mit der mit 40 000 Euro dotierten Auszeichnung würdigen die Allianz deutscher Film- und Fernsehproduzenten und die Stadt Laupheim ihr bisheriges Lebenswerk. Regina Ziegler freute sich so sehr darüber, dass ihr der einzige deutsche Preis zuerkannt wurde, der den umfassenden Beitrag ihres Berufsstands im kreativen und wirtschaftlichen Prozess des Filmschaffens herausstellt, dass sie ihn flugs „Carl-Laemmle-Nobelpreis“ taufte. Es könne kaum eine würdigere Preisträgerin geben als sie, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Produzentenallianz, Christoph Palmer.