Lady Gaga muss Europa-Konzerte absagen

US-Popstar Lady Gaga hat wegen anhaltender Gesundheitsprobleme die zehn letzten Europa-Konzerte ihrer Welttournee abgesagt. „Unglücklicherweise leidet Lady Gaga an starken Schmerzen, die ihre Fähigkeit, live aufzutreten, wesentlich beeinflussen“, teilte der Konzertveranstalter am Samstag mit. Auch Auftritte in Deutschland sind davon betroffen.

„Ich bin so am Boden zerstört, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll“, schrieb die 31-jährige Pop-Queen („Million Reasons“) im Kurznachrichtendienst Twitter. Ihre Ärzte stehen demnach hinter der Entscheidung, dass sie sich zu Hause erholt. Für die kommenden Tage hatte sie Auftritte in London und Manchester geplant.

Bereits im vergangenen Herbst musste die mehrfache Grammy-Preisträgerin ihre „Joanne“-Welttournee wegen Schmerzen abbrechen. Sie leide an Fibromyalgie, begründete Lady Gaga ihre Absage. Typisch für diese chronische Erkrankung sind vor allem Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Erschöpfung und Schlafprobleme.

Ende Januar holte sie ein Konzert in Hamburg nach. Weitere Termine in Deutschland wären im Februar noch Köln (13.2.) und Berlin (23.2.) gewesen. In Europa standen zudem noch weitere Konzerte in der Schweiz, in Schweden, Dänemark und Frankreich auf dem Programm. „Ich liebe diese Show mehr als alles andere, ich liebe euch. Aber dies liegt außerhalb meiner Kontrolle“, schrieb die 31-Jährige. Sie versprach, in die betroffenen Städte zurückzukommen.

Lady Gaga, deren richtiger Name Stefani Joanne Angelina Germanotta ist, musste im vergangenen September wegen ihrer Schmerzen in ein Krankenhaus in Brasilien eingeliefert werden. Im November setzte die für extravagante Outfits bekannte Sängerin ihre Tour in Nordamerika fort. Im Januar schaffte sie noch einige Auftritte in Europa. Sie hatte in früheren Interviews erklärt, auch an Depressionen zu leiden.

Fraglich ist, wie es mit den Zukunftsplänen der Sängerin angesichts ihres Gesundheitszustandes weitergeht. Im kommenden Dezember bekommt sie eine eigene Show im MGM’s Park Theater in Las Vegas. Lady Gaga unterschrieb erst vor wenigen Wochen einen Vertrag für zwei Jahre. „Es war mein lebenslanger Traum, ein Las-Vegas-Girl zu sein“, hatte die 31-Jährige nach der Vertragsunterzeichnung gepostet.

