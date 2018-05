Lässiger Stilmix von Tom Misch

Es zeugt immer von einem gewissen Mut, ein Debütalbum mit einem Instrumentalstück zu eröffnen. Dass der erste Longplayer des Briten Tom Misch „Geography“ mit dem gesangslosen „Before Paris“ beginnt, kann man aber auch auf seine Lust am Experimentieren zurückführen. Denn Misch muss niemandem etwas beweisen, darf man den gerade einmal 22-Jährigen wohl getrost als musikalisches Multitalent bezeichnen: Nicht nur, dass er Gitarre, Violine, Banjo, Bass und einige Tasteninstrumente spielt, der Brite komponiert zudem, ist Singer-Songwriter, Produzent und DJ.

Angst, musikalisch neues Territorium zu betreten, hat Misch eindeutig nicht, wie „Geography“ beweist, das er über sein eigenes Label Beyond the Groove/Kobalt Music Recordings veröffentlicht hat: „Ich finde es sehr wichtig, Musik zu machen, die so bisher noch keiner gemacht hat“, erklärt er. Daher strotzen die 13 Tracks auf dem Album nur so vor Genrevielfalt: Jazz („Lost in Paris“) Funk („South of The River“), Soul („Movie“), Disco („Tick Tock“), Hip-Hop („Water Baby“), Indie („Man Like You“) und sogar Bossa Nova („It Runs through Me“) gibt es zu hören.

Elternhaus dient als Studio

Aber: Misch mixt die Stile so stimmig auch innerhalb eines Songs miteinander, dass es dem Zuhörer schwer fällt, diesen nur einer Kategorie zuzuordnen. „Ich versuche, meinen Sound zu finden und weiterzuentwickeln“, sagt der Brite, der stundenlang an seiner Musik feilt und im Schlafzimmer im Haus seiner Eltern seine Tracks produziert.

Das gesamte Album besitzt eine verblüffende Leichtigkeit und vor allem eine coole Lässigkeit, die es zum bislang heißesten Kandidaten für das Sommeralbum 2018 kürt. Vielleicht liegt es tatsächlich an der entspannten Atmosphäre im Südosten Londons, wie Misch, der dort lebt, erklärt: „Im Süden Londons ist die Musik ziemlich gechillt. Das ist der Vibe dieser Gegend – sehr entspannt.“ Perfekte Voraussetzung für einen beschwingt-funky Sound, den „Geography“ auf den Punkt liefert.

Anpieltipps: „Lost in Paris“, „South of The River“, „It Runs through Me“ und „Cos I Love You“.