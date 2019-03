Kurzweilige Premiere im Prachtbau

Die Wahl ist fast schon zwingend. Mit der Shakespeare-Komödie „Was ihr wollt“ haben die Freilichtspiele Schwäbisch Hall am Samstagabend das Neue Globe-Theater erobert. Vor über 400 Jahren war das Lustspiel die erste Komödie Shakespeares, die am Londoner Globe-Theatre aufgeführt wurde.

So ein bisschen fremdeln sie noch mit ihrer neuen Spielstätte, die Schauspieler. Das Urwüchsige, das Anarchische, ja, das Vulgäre, das William Shakespeares Komödien auszeichnet, das schimmerte in Christians Dolls Inszenierung erst gegen Ende durch. Der pure Spaß am Theaterspiel, an den frechen, frivolen Dialogen, der fehlte noch etwas.

Dabei war der Auftakt ganz verheißungsvoll: Viola (Alice Hanimyan) schüttet sich einen Eimer Wasser über den Kopf – fertig ist der Schiffbruch. Ihr Zwillingsbruder Sebastian (Natanaël Lienhard) darf sich sogar in eine knöcheltiefe Pfütze stürzen, die während des Abends stets Mittelpunkt der Handlung bleibt – eine von vielen hübschen Ideen des Regisseurs.

Aber, und das ist bei drei Stunden keine Überraschung: Das Stück hat Längen. Das mag auch an der Ehrfurcht liegen, die Regisseur und Ensemble während der Premiere nicht gänzlich ablegen können. Ob’s die Ehrfurcht vor dem Stück, vor dem Autor oder einfach vor der neuen Spielstätte ist? Man darf Verständnis zeigen. Es ist sicher, vor allem bei der Premiere, nicht einfach, raus auf die Bühne zu gehen und sich einer fast zehn Meter hohen Wand an Zuschauern gegenüber zu sehen. Doll bezieht diese Wand, die die Schauspieler gerne die vierte nennen, in das Stück mit ein und nutzt auch das ganze Potenzial, das ihm die dreistöckige Bühne bietet.

Dass der Abend trotzdem alles in allem ein kurzweiliger wurde, das hat mehrere Gründe. Zum einen verwendet Doll die Übersetzung von Georg Kistner, der lange Jahre Dramaturg bei den Haller Freilichtspielen war. Kistner holt den genialen Wortverdreher Shakespeare locker-flockig in die Gegenwart, ohne sich sprachlich anzubiedern (Olivia zu Sir Toby: „Zisch ab, du Urmensch!“).

Anfängliche Scheu abgelegt

Zum anderen gab es doch Schauspieler, die im Lauf des Abends die Scheu ein wenig ablegten. Zum Beispiel Gunter Heun als Malvolio: Heun in quietschgelben Strumpfhosen – ein Bild, das dem Zuschauer so schnell nicht aus dem Kopf will. Oder Carl-Ludwig Weinknecht als Sir Toby Rülp, wie er Tom Waits „Waltzing Matilda“ von der Balustrade grölt. Das Neue Globe ist ein prächtiger Theaterbau, wie er da bunt beleuchtet mitten in der Haller Altstadt steht. Er verfügt etwa über eine über neun Meter große Dachkuppel, die sich nach Bedarf öffnen lässt. Dass die Baukosten von anfangs 5,2 auf über neun Millionen Euro mindestens ebenso steil anstiegen wie die Zuschauerränge, das war bei der Eröffnungsgala am Vorabend noch ein Thema, nicht aber bei der Premiere.

Technik und Architektur (geplant hat der Haller Hochbauamtsleiter Dieter Koch) haben auf den zweiten Blick wenig gemein mit dem Vorgänger, einem Holzrundbau, der von 2000 bis 2016 an selber Stelle auf dem Unterwöhrd stand. Und auch nicht mit Shakespeares Globe Theatre, das 1599 am Südufer der Themse entstand. Geblieben ist das Konzept – Bühnenwand auf der einen, steil in die Höhe schießende Publikumsränge auf der anderen Seite. Das neue Globe Theater steht, aber mit Shakespeare sind sie in Schwäbisch Hall noch lange nicht fertig.