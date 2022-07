Kurz vor der Premiere: Die Bregenzer Festspiele im Proben-Endspurt

Regungslos liegt Cio-Cio-San, inmitten verstreuter Blüten, auf dem gigantischen Blatt Papier welches im Bodensee treibt. Sie ist tief verletzt. Die japanische Gesellschaft erlaubt ihr nicht, so zu leben, wie sie es wünscht. Das ist, kurz zusammengefasst, der Inhalt der Oper „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini.

Darin wirbt der us-amerikanische Marineoffizier Pinkerton um die Gunst der Geisha Cio-Cio-San. Sie geht auf sein Werben ein. Er schert sich aber weder um das Schicksal der jungen Frau, die bald schwanger ist, noch achtet er die Traditionen des Landes. Ihre Verzweiflung treibt Cio-Cio-San, genannt „Butterfly“, schließlich in den Selbstmord.

Für „Madame Butterfly“ auf der Seebühne gibt es noch wenige Tickets

Diese hochdramatische Oper wird am 20. Juli die 76. Bregenzer Festspiele auf der Seebühne eröffnen – und am 21. August beenden. Bis dahin können an 26 Abenden 189 000 Menschen die Oper sehen, denn so viele Eintrittskarten sind laut Festspielleitung aufgelegt. Noch gibt es etwa zehn Prozent der Tickets.

Ehe die Festspiele mit einer der prominentesten Opern überhaupt eröffnen können, stehen allen Künstler aber noch harte Wochen bevor: Zwei Mal täglich bittet Regisseur Andreas Homoki auf das überdimensionale Blatt Papier. Immerhin 23 Meter hoch und 33 Meter breit bildet es die Bühne. Feine Zeichnungen darauf skizzieren etwa japanische Landschaften.

Noch proben die Künstler ohne Kostüm, noch fehlen die Licht-Projektionen auf der Bühne und auch das Orchester der Wiener Symphoniker stößt erst am Montag zu den Proben hinzu.

Die Bregenzer Festspiele „canceln“ keine russischen Künstler

Intendantin Elisabeth Sobotka zeigte sich auf dem Pressetag im Festspielhaus zuversichtlich, dass „beide Produktionen dass werden, was wir uns gewünscht haben“. Auch der russische Angriff auf die Ukraine hat auf die Abläufe der Festspiele wenig Einfluss gehabt: Andernorts verloren russische Künstler ihr Engagement, weil sie sich nicht deutlich von der Politik Putins distanzierten. Laut Sobotka war das in Bregenz bei niemandem der Fall. Man ist überzeugt von der demokratischen Gesinnung aller Mitarbeitenden.

Das zweite, ungleich kleinere, Zugpferd dieser Festspiele ist nicht nur ebenfalls eine Oper die das Schicksal einer Frau behandelt – es spielt auch noch in einem russsischen Straflager: „Sibirien“ von Umbertio Giordano feiert am 21. Juli Premiere, es folgen zwei weitere Vorstellungen.

Unter der Regie von Vasily Barkhatov erzählt „Sibirien“ vom Leben der Kurtisane Stephana – auch ihre Liebe endet schließlich tragisch. Stephana gibt ihr Luxusleben als Kurtisane in St. Petersburg auf und folgt ihrem Geliebten Vassili in ein Gefangenenlager in das titelgebende Sibirien. Dort stirbt sie bei einem Fluchtversuch.

Starke Frauengeschichten bestimmten die Bregenzer Festspiele

Zwei starke Frauen also, die gegen ihnen von der Gesellschaft angelegte Fesseln aufbegehren und daran letztlich zugrunde gehen. Eine seit Jahrhunderten aktuelle Geschichte. Bis Zuschauer in den Genuss der Oper kommen, vergehen für Dirigent Enrique Mazzola noch lange Arbeitstage.

Der in Barcelona geborene Italiener ist seit 2021 Musikdirektor der Lyric Opera of Chicago. 2019 gab er mit der Premiere von Giuseppe Verdis „Rigoletto“ sein Seebühnen-Debüt bei den Bregenzer Festspielen, ab diesem Jahr wird er bis einschließlich 2024 „Conductor in Residence“ sein.

Wenn „Madame Butterfly“ draußen auf der Seebühne aufgeführt wird, wird Mazzola drinnen im Festspielhaus dirigieren. Dafür hat man ein besonderes Beschallungssystem entwickelt, es hat einen eigenen Namen: Bregenzer Richtungshören. 400 Lautsprecher ermöglichen, dass jeder einzelne Zuschauer den Darstellern auf der Seebühne akustisch folgen kann. Bewegt sich ein Sänger, wandert der Ton mit ihm mit.

Die Unmittelbarkeit fehle und das, erläuterte Mazzola, sei fordernd. Während es bei Werken von Verdi einen Art Puls gebe, der alles vorantreibt, sei bei Puccini vielmehr der Instinkt entscheidend. „Madame Butterfly ist daher bisher die größte Herausforderung für mich, denn erst im Zusammenspiel von Orchester, Regisseur, Sängern und Statisten entsteht die Magie einer Oper.“

Die Magie der Oper soll am Bodensee entfacht werden

In der Premierennacht wird es auch Aufgabe der Sopranistin Barno Ismatullaeva sein, diese Magie am Bodensee zu entfachen. Die Usbekin spielt Cio-Cio-San und sagte dazu: „Ich war berüht von der Entscheidung, die Premiere singen zu dürfen. Für mich fühlt sich die Musik von Puccini so natürlich an, ich liebe es, sie zu singen.“ Bis zum letzten Schlag der Musik wolle sie die Gefühle von Madame Butterfly ausdrücken.

Wie viele Rollen ist auch die der Geisha Cio-Cio-San dreifach besetzt. Das hat nicht nur, aber auch, mit Umsicht wegen der rollenden Corona-Sommerwelle zu tun. Damit diese nicht – wie es in den vergangenen Wochen bereits einigen Künstlern oder Festivals passiert ist – die Aufführungen in Bregenz gefährdet, gibt es laut dem Kaufmännischen Direktor Michael Diem einige Vorsichtsmaßnahmen im Probenbetrieb: Maskenpflicht in bestimmten Bereichen, etwa den Maskenbildnern oder bei der Kostümprobe.

Auch bei Chorproben werden Masken getragen. Aktuell gebe es drei bis fünf positiv Getestete, sagte Diem – aber „keine Infektionsketten“. Für Zuschauer gebe es bei der Premiere keine Auflagen. „Wir wollen Menschen aber ermutigen die Maske zu tragen, insbesondere in Innenräumen.“